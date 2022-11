Consells si fas compres ‘online’ pel Black Friday

El Black Friday s’ha instal·lat en el comerç, especialment en línia, com una campanya marcada en vermell any rere any. Immersos de ple en la setmana del divendres negre, alguns negocis i marques es preparen ja des del dilluns per presentar les millors ofertes.

Davant d’aquest escenari, la Policia de Sabadell ha publicat una sèrie de recomanacions per evitar ser víctimes d’alguna estafa o engany quan es fa una compra. Així, en aquesta espècie de decàleg de bones pràctiques, el cos policial demana que es facin compres en llocs de confiança i utilitzant servidors segurs. A més, cal desconfiar de les gangues i, en la mateixa línia, no s’han de facilitar dades personals o bancàries per telèfon.

#INFOPMS👀🔐Molt atents si feu compres en línia durant la setmana del #BlackFriday ✅Compreu en llocs de confiança🔒

✅A l’hora de pagar, utilitzeu servidors segurs (https://)

✅No faciliteu cap dada personal o bancària per telèfon

✅Desconfieu de les gangues#SabadellSegura pic.twitter.com/q8PwHumZqZ — Policia Sabadell (@PoliciaSabadell) November 21, 2022

En aquest sentit, també Mossos d’Esquadra han fet una campanya de prevenció a xarxes socials perquè els compradors no abaixin la guàrdia a l’hora de fer les compres.

Les compres en línia ja formen part de la nostra vida i això pot fer que abaixem la guàrdia a l’hora de fer les compres. No et refiïs, abans de pagar-les assegura’t que la pàgina web és de confiança #StopEstafes pic.twitter.com/yscIH2FEQA — Mossos (@mossos) November 19, 2022