Cicle literari i musical del compositor Benet Casablancas a Sabadell

Sabadell acull un cicle dedicat al compositor i musicòleg Benet Casablancas i Domingo, un dels músics més destacats del panorama nacional, estatal i internacional. Es tracta d’un seguit de sessions en què es donarà a conèixer la seva producció bibliogràfica més destacada, així com es presentarà el seu nou treball discogràfic. L’Ajuntament de Sabadell i Joventuts Musicals de Sabadell organitzen aquest cicle, en el marc del programa Sabadell Capital de la Cultura Catalana 2024.

En total, s’han organitzat quatre activitats. La primera serà el 29 de novembre per presentar el darrer treball musical de Casablancas. Posteriorment, a partir de gener i de forma mensual, es durà a terme una presentació i anàlisi dels seus assajos i estudis musicològics més destacats. Totes les activitats s’ubicaran al Saló del Teatre Principal, a les 19 h, amb entrada lliure fins a arribar a

l’aforament màxim.

Està previst també que cada presentació estigui il·lustrada musicalment, amb enregistraments i actuacions pianístiques en directe, a càrrec de diferents intèrprets. “La voluntat dels cicles que organitzem en el marc de Sabadell Capital de la Cultura és poder compartir experiències amb persones en actiu i de relleu en el panorama cultural. En aquest cas, comptar amb un referent com Benet Casablancas, poder dialogar i conèixer de primera mà la seva obra és tot un privilegi”, destaca el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.

El regidor Lluís Matas remarca que “Benet Casablancas és un músic sabadellenc de relleu internacional, un dels actius culturals de la ciutat”. Per mitjà d’aquestes sessions “es vol conèixer el seu esperit humanista a la vegada que, amb un punt d’emoció, descobrirem el seu darrer treball discogràfic”.

La presidenta de Joventuts Musicals, Joana Soler, expressa la seva satisfacció per l’organització d’aquest cicle ja que “desmentim així aquella dita que diu que ningú no es profeta en la seva terra”. “És un orgull que Benet Casablancas sigui sabadellenc i amb aquest cicle apropem a la ciutat la seva figura i la seva magistral obra”.

Benet Casablancas es mostra il·lusionat perquè aquest cicle es faci a casa: “En primer lloc perquè el darrer treball discogràfic surti a la llum a Sabadell; però també perquè es podran donar a conèixer el contingut dels llibres, els quals són conseqüències de la meva activitat docent, elaborats amb passió i rigor. Aquestes obres també són fruit del compromís que crec que tenim amb la societat de transmetre els nostres coneixements a les noves generacions perquè en treguin profit”.

Estrena discogràfica

El cicle comença el 29 de novembre, amb la presentació del CD titulat Benet Casablancas: The Clarinet Music (Columna Música, 2022), que inclou diverses composicions interpretades per Joan Enric Lluna (clarinet), Josep Colom (piano) i la formació Moonwinds Ensemble, sota la direcció de Pedro Alcalde, algunes en qualitat d’estrena discogràfica mundial. L’acte comptarà amb la intervenció del musicòleg i professor de la UAB Germán Gan, seguida d’un petit recital musical protagonitzat per Joan Enric Lluna i Josep Colom.

La segona de les sessions –la primera sobre material bibliogràfic de Benet Casablancas– tindrà lloc el 10 de gener de 2023, on es posarà en relleu l’assaig Paisajes del romanticismo musical: soledad y desarraigo, noche y ensueño, quietud y éxtasis: del estancamiento clásico a la plenitud romántica (Galaxia Gutenberg, 2020). Casablancas, per mitjà dels conceptes que apareixen agrupats de dos en dos en el subtítol de l’obra, fa un recorregut apassionat per aquesta determinant etapa artística. En una contextualització històrica que parteix dels grans autors clàssics, Benet Casablancas fa una aproximació interdisciplinària als principals compositors, motius i tòpics romàntics –el bosc, el caminant, la nit, el sublim– que protagonitzen aquesta etapa clau de la cultura occidental.

Comicitat musical

El llibre El humor en la música. Broma, parodia e ironía (Galaxia Gutenberg, 2014; reed. 2022) serà objecte d’anàlisi i debat el 14 de febrer. En aquest assaig, una primera versió del qual fou publicat inicialment per l’editorial alemanya Reichenberger (Kassel i Berlin, 2000), el músic sabadellenc examina els diferents registres de la comicitat musical, des dels aspectes més lúdics i catàrtics a la dimensió més espiritual i elevada que representen l’expressió tragico-còmica i la ironia. Totes aquestes qüestions seran il·lustrades amb la discussió detallada d’una gran varietat d’exemples de diferents etapes històriques de la música, des del barroc fins al segle XX, traçant, a la vegada, paral·lelismes amb altres disciplines artístiques, com la literatura, el cinema o la pintura.

Músic “humanista”

El cicle finalitzarà el 14 de març. En aquest cas no es tracta d’una obra de Benet Casablancas, sinó d’un volum que ens acosta al compositor i a la seva obra, i que aplega diferents estudis, articles, entrevistes i testimonis signats per diferents autors.

La música de Benet Casablancas. Arquitecturas de la emoción (Galaxia Gutenberg, 2017) dibuixa un retrat de la personalitat i visió artística del compositor, destacant la seva figura de músic “humanista”, amb motivacions multidisciplinàries, des de la tasca creativa fins a la pedagògica, passant pel seus interessos en la investigació musical. El pianista sabadellenc David Casanova clourà l’acte amb la interpretació de dues obres de l’autor: Memorial Arraona i Impromptu.