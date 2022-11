FOTO: Així serà l’oficina de turisme de Sabadell a la Casa Duran

Les obres per convertir la Casa Duran en l’oficina de turisme de Sabadell sortiran a concurs de forma imminent. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns licitar l’adequació de la Saboneria i del pati de llevant per un import de 166.358 euros.

Amb aquesta actuació es vol donar ús continu a un edifici històric i protegit, del s. XVI, i que obre a la ciutadania en ocasions especials o per Nadal. Ara, es vol obrir l’oficina de turisme de Sabadell al que era la Saboneria, per potenciar els diferents elements d’interès que té la ciutat i que ara promociona la marca VisitSabadell, liderada per Junts.

Igualment, s’enderrocarà el mur que ara hi ha al pati de llevant, a la banda del carrer de Sant Joan, i aquesta zona passarà a estar oberta a la ciutadania, amb nou enllumenat i mobiliari urbà.

Quan començaran les obres?

Les obres no començaran fins a l’any que ve, i a hores d’ara no es pot determinar exactament quan. La voluntat, en tot cas, és que estigui a punt el 2024 coincidint amb la capitalitat de la cultura catalana que exercirà Sabadell i que també tindrà la seva seu a la Casa Duran. Abans d’això, però, primer caldrà acabar el període de licitació que tot just comença ara, adjudicar el projecte a l’empresa que l’hagi d’executar i acabar les obres.