Més casos de bronquiolitis en infants a Sabadell

Malgrat que encara no hi ha dades oficials, els casos d’infeccions per bronquiolitis en infants menors de 4 anys creix en les últimes setmanes a Sabadell i se situa per sobre del que és habitual en aquesta època de l’any. Així ho assenyala el director del servei de Medicina Pediàtrica de l’hospital Taulí, Luis Renter, que apunta que el brot d’aquest any és especialment intens.

Els casos, segons indica, estan per sobre dels dos darrers anys, marcats per l’excepcionalitat de la pandèmia i el confinament, però tot apunta que les xifres a l’hospital sabadellenc es troben també per sobre de les registrades en anys anteriors.

“Si mirem les dades pre-pandèmia, pot ser que també hi hagi més intensitat que el 2019. No tenim dades, però hi ha la sensació d’una epidèmia que cíclicament passa i que enguany és de les més fortes”, detalla Renter. En aquest sentit, l’ús de mascarteres i altres mesures sanitàries havien fet que els infants estiguessin menys exposats. La situació actual, considera, podia ser previsible, atenent també a la realitat que viuen altres països de l’entorn.

Més ocupació a les UCI

A Catalunya, les unitats de cures intensives es troben més tensionades com a conseqüència d’un major nombre d’afeccions respiratòries. En el cas de la bronquiolitis, pot afectar des del naixement fins els 6 mesos, malgrat aquest any s’observa veient un augment de quadres d’insuficiència respiratòria en edats més avançades provocats per altres virus.

👉Full informatiu sobre la bronquiolitis per les famílies elaborat per la @SCPed, amb el suport de @salutcat. Hi trobareu mesures per ajudar a reduir el risc de transmissió i els signes que han d’alertar pel que fa a la gravetat de la malaltia https://t.co/bhuuCj2R8U pic.twitter.com/tZkaLjFmjY — SCPediatria (@SCPed) November 22, 2022



Davant l’augment d’infeccions, la Societat Catalana de Pediatria (SCP) recomana, per prevenir contagis, evitar el contacte amb secrecions respiratòries, rentar-se les mans sovint i evitar el fum del tabac al domicili. Les persones amb símptomes de refredat o febre han d’evitar el contacte amb infants, sobretot els menors de 4 anys.

L’hospital Taulí va penjar un seguit de recomanacions als pares per prevenir i evitar l’exposició dels més petits. “No cal portar mascareta, ni deixar d’anar a l’escola. Però sí enfocar-se en la higiene de mans i, per exemple, evitar que si algú es troba malament, tingui contacte les criatures. Entenent que dins del nucli familiar és complicat”, argumenta el doctor Renter. Es tracta de la patologia més habitual en l’àrea de pediatria.

La bronquiolitis afecta sobretot lactants de 2 a 6 mesos

A nivell català, la majoria de les infeccions per bronquiolitis registrades pel sistema de vigilància són en menors de 4 anys i molt especialment entre els menors d’1 any. Entre els infants que tenen entre 1 i 2 anys, la incidència és de 367, i entre 3 i 4, de 32.

La bronquiolitis afecta sobretot lactants de 2 a 6 mesos i en general menors de 2 anys, indica la Societat Catalana de Pediatria. Els símptomes més freqüents són mucositat nasal, febre o febrícula i tos, que poden evolucionar en dificultat respiratòria si hi ha molta secreció.

Els pediatres expliquen que la malaltia sol durar entre 7 i 10 dies i cal estar alerta si el nadó presenta tos persistent, dificultat respiratòria, menja poc (i no mulla el bolquer) i està poc actiu i queixós.