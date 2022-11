25-N: Més denúncies per violència de gènere a Sabadell (300)

Més denúncies per violència masclista. Els Mossos d’Esquadra de l’Area Bàsica Policial (ABP) de Sabadell han rebut 300 denúncies per violència de gènere a la nostra ciutat i la seva àrea d’influència l’any 2022. És un 32,1% més que el mateix període del 2021, quan se n’havien interposat 227. També han escalat un 37,2% les denúncies per delictes contra la llibertat sexual: s’han comptabilitzat 81 presumptes delictes.

Segons les dades més recents dels Mossos d’Esquadra, hi ha actives 489 ordres de protecció judicial vigents (366 al 2021). Pel que fa als seguiments de casos amb víctimes residents a Sabadell, n’hi ha 362 per violència de gènere i 95 per violència sexual.

“Les dones volem viure en llibertat i sense por, prou violències masclistes!”, va exclamar ahir divendres la tinenta d’alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, durant l’acte oficial de commemoració del 25-N, Dia Internacional per l’Erradicació de la Violència vers les Dones. Durant l’acte, la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI de Sabadell va reivindicar la igualtat al món de l’esport: “És important que entitats i institucions de Sabadell sumin esforços per detectar i eliminar les violències a l’esport”, resava el manifest.

L’acte, que va tenir lloc a la plaça de les Dones del Tèxtil, va deixar rastre de 38 vinils de figures de dones a terra, en representació de les víctimes assassinades a l’Estat espanyol per violència masclista.

Les trucades al 112: sisena ciutat

Sabadell ha estat la sisena ciutat catalana on s’han efectuat més trucades al 112 per alertar de casos de violència de gènere. El primer lloc l’ocupa Barcelona (12.722), seguit de l’Hospitalet de Llobregat (3.421), Badalona (1.925), Terrassa (1.870), Reus (1.684) i Sabadell. El nombre de trucades per violència masclista al 112 des de Sabadell, però, ha disminuït: s’han comptabilitzat 1.393 avisos l’any 2022, per sota dels 1.500 de l’any passat (-7%).

D’entre les trucades per violències masclistes del 2022, el 89,6% van ser per violència psicològica, el 33,5% per violència física, el 6,7% per violència econòmica i el 6,2% per agressions sexuals.

El SIAD, a ritme pre-pandèmia

Del gener fins al 15 d’octubre del 2022, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ha fet 1.981 atencions, recuperant xifres similars a abans de la pandèmia. Aquest servei ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament a les víctimes.

En total, s’han atès 459 dones i 38 fills i filles. Segons dades del SIAD, set de cada deu casos estan relacionats amb violència de la parella o exparella. En aquests casos, en un 45% s’ha registrat violència psicològica, i un 14% de violència psicològica i física.

La Policia, al servei de la dona

El Servei d’Atenció a la Víctima (SAV) de la Policia Municipal ha atès més de mig miler de casos (331 relacionats amb nenes i dones). El 66% han estat per violències masclistes, el 12% per violències domèstiques i el 7% per violència sexual. El 8% restant, per altres conflictes.