Set emprenedors transmeten el seu coneixement en un acte de la Xarxa Onion

“Càpsules de coneixement”. Així s’anomenen les xerrades que han dut a terme aquest divendres set emprenedors locals en un acte organitzat per la Xarxa Onion a l’Espai Emprius en el marc de la Setmana de l’Emprenedoria de Sabadell. En les intervencions, que han durat uns quinze minuts, s’han tractat aspectes com la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat. En definitiva, els ponents, que són professionals en diferents matèries, han transmès el seu coneixement en la creació i gestió d’empreses.



Més d’una cinquantena de persones han assistit a la jornada, que també ha comptat amb música en directe, amb una actuació de DJ Daax (disc-joquei d’artistes com Lildami o la banda sabadellenca 31 FAM), i un aperitiu, que tenia el propòsit de generar un clima favorable per dur a terme el famós networking.

Càpsules de 15 minuts

D’entrada, l’expert en digitalització Sergi Brau ha sigut el primer ponent a exposar la seva “càpsula de coneixement”. Brau ha argumentat que la digitalització és un element imprescindible per a la competitivitat de les empreses i en relació amb això ha introduït el Kit Digital, un pla d’ajudes del govern espanyol que justament té la finalitat d’ajudar a les pimes a digitalitzar-se. “Per por al canvi hi ha empreses que posen barreres a la digitalització, però han d’entendre que necessiten una transformació digital completa per afrontar el futur”, ha indicat.

Seguidament, el fundador i conseller delegat de la start-up Qualla, Carles Porta, s’ha centrat a explicar quins són els passos per passar d’una idea de negoci al pla d’empresa a partir del cas concret de la seva companyia. Porta i la resta de fundadors va tenir una idea disruptiva que cobria una necessitat: fer que les recollides dels infants de les escoles fossin més segures. Per aconseguir-ho, van crear una plataforma que aglutinés als tres actors implicats: famílies, professors i escola. “Tenim clar que nosaltres no venem un sotware, sinó que venem tranquil·litat, temps i seguretat”, ha asseverat.



L’enginyer industrial i expert en innovació Josep Rof també s’ha referit a aquesta última afirmació, que per ell és l’element imprescindible d’una start-up: què ven? Rof ha posat l’exemple de la marca de cotxes BMW per il·lustrar millor la seva argumentació: “BMW no ven cotxes, ven el plaer de conduir. El fet de vendre cotxes és allò que lliuren al consumidor, però no el que venen”. Amb això, l’expert en innovació ha intentat dir que les start-ups han de saber exactament quina necessitat han de cobrir del mercat, abans de saber de quina manera ho faran.

Més projectes innovadors

Seguidament, la fundadora de Pocions de la Jovita, Jovita Ponce, ha detallat les particularitats del seu negoci, basat en la cosmètica natural bio, lliure de tòxics i lliure de patiment animal. La veïna de Sabadell ha assegurat que l’olfacte és un sentit que fa que les nostres emocions aflorin. “Tenim aromes incorporats en la nostra memòria. Hi ha aromes que ens recorden a moments especials”, ha apuntat.

Per la seva banda, el director creatiu de Cèl·lula d’Acció Creativa, Martí Saiz, ha assenyalat algunes de les claus dels projectes de disseny gràfic que du a terme la seva companyia. “A l’hora de projectar una imatge d’algú cal ser coherents amb les seves principals característiques. Per exemple, si he de fer una caricatura meva, la faré tenint en compte que soc honest, ecologista, progressista i artista”, ha remarcat. Saiz ha explicat que Cèl·lula d’Acció Creativa ha dissenyat la campanya del 25 del novembre de l’Ajuntament de Sabadell contra les violències masclistes.

A continuació, Montserrat Llobet, de l’Observatori de Qualitat de Vida Citizens Q, ha exposat què poden fer les empreses per millorar i fer més visible la seva aposta per la sostenibilitat. “Des de l’Observatori avaluem les empreses i els fem informes de sostenibilitat. És a dir, els diem què poden millorar i de quina manera. També fem certificats de sostenibilitat a aquelles empreses que tenen en regla diferents aspectes bàsics centrats en el respecte cap al medi ambient”, ha detallat.

Finalment, l’emprenedor Albert Muñoz ha indicat les particularitats del seu projecte, Out Dreams, una xarxa professional que actua com a nexe entre empreses i potencials clients, a través d’un professional anomenat planner. “OutDreams és una xarxa activa i, per tant, per primer cop en una xarxa professional és client és passiu”, ha apuntat.