AIS Vision Systems incrementa un 15% la seva facturació

L’empresa sabadellenca AIS Vision Systems, dedicada a la producció de sistemes d’automatització industrial destinats al control de qualitat a partir de la visió artificial, ha incrementat vendes aquest 2022 i, de fet, preveu tancar l’any amb un 15% més de facturació respecte al 2021, assolint una xifra propera als 2,3 milions d’euros, un rècord per la companyia.

Tot i l’increment de preus dels equips electrònics i de l’energia i les dificultats en els subministraments, AIS Vision Systems ha mantingut un bon ritme en la seva activitat. Això sí, l’executiu en cap de l’empresa, Jose Racionero, admet que han hagut de fer “revisió de magatzem” i adaptar-se a la situació. “El 2022 tenim bons resultats quant a vendes, però no som aliens al context general. La demora en l’entrega de materials ens ha fet ajornar projectes i hem notat com els preus dels equips d’electrònica han pujat prop d’un 10%. Tot això sense comptar l’augment del preu dels combustibles i de l’energia”, detalla.

Per sort, AIS Vision Systems compta amb plaques solars fotovoltaiques en les seves instal·lacions, situades al polígon de Can Roqueta i estrenades fa una mica més d’un any i mig, i també disposa d’una flota de vehicles híbrids i elèctrics. “Això ens ha ajudat a atenuar la despesa elèctrica i en combustibles”, diu l’executiu en cap de la companyia.

Aposta per la innovació

AIS Vision Systems ha tingut des dels seus inicis una vocació clara per la innovació. Segons Racionero, aquesta aposta per projectes de recerca i desenvolupament forma part de l’ADN de la companyia. Fins i tot, de cara el 2023 AIS tindrà accés a finançament públic com a empresa innovadora: “Rebrem fons per dur a terme projectes d’innovació. Es tracta d’una gran oportunitat per nosaltres”, apunta l’executiu en cap de la companyia.

En relació amb això, Racionero vol que AIS tingui una estratègia a curt termini per generar un catàleg de productes de la companyia. “Al llarg dels anys hem generat projectes d’innovació personalitzats per a cada client. En el futur, però, hem d’aglutinar el conjunt de projectes fets en un catàleg i oferir-los a diferents empreses de molts sectors diferents”, remarca.

Actualment, AIS Vision Systems ven les seves solucions de visió artificial per automatitzar i optimitzar els processos productius en el sector farmacèutic, arts gràfiques, alimentació i automoció, entre d’altres. El seu mercat és principalment l’espanyol, tot i que també té vendes a diferents països d’Europa i alguns de fora del Vell Continent.

‘Deep Learning’

AIS Vision Systems forma part de l’empresa irlandesa AIS, que disposa de tres companyies més: AIS Scanology (Holanda), AIS Automation (Irlanda), i Rosepetal, que és del Vallès Occidental. Aquesta última empresa desenvolupa algorismes d’intel·ligència artificial (deep learning) per automatitzar processos industrials. “El deep learning es troba en auge i et permet fer coses fins ara inimaginables. Seguirem fent-hi una aposta decidida, perquè és el present i futur del sector”, indica Jose Racionero.

En els pròxims anys, a més, AIS Vision Systems, que ara mateix compta amb 17 treballadors en plantilla, pretén que les seves solucions de visió artificial destinades al control de qualitat arribin a un nombre més elevat de sectors i, a la vegada, vol fer-se un nom en el mercat. “Volem que les empreses coneguin la nostra empresa i sàpiguen a què ens dediquem”, conclou Jose Racionero.