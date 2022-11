És l’hora del Passeig

[Per Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell]

Quan viatgem, quan visitem ciutats del nostre entorn o d’altres llocs del món sempre acabem destacant-ne algun espai emblemàtic: la catedral, l’estació, la plaça tal o tal altre, el mercat. És clar que les ciutats es conformen de molts espais i molts racons, però sempre n’hi ha un que tothom recomana: ves a aquella placeta, ja veuràs quin parc, quina avinguda… Nosaltres tenim indrets singulars escampats per tota la ciutat que ens identifiquen, que només de veure’ls associem a la nostra ciutat, que ens lliguen a Sabadell. I segurament cadascú té el seu, el racó que sent com el seu espai preferit. Però és cert que si hi ha un punt neuràlgic, un espai central natural, aquest és el passeig de la Plaça Major. I també és cert que mai acabava d’arribar-li l’hora.

El camí no ha estat fàcil, tots coneixem la trajectòria d’aquest espai i arribar fins aquí ha estat llarg i ple de reptes. Després de tant temps d’espera, d’anys i anys de provisionalitat, per fi tenim un passeig de la Plaça Major a l’alçada del que Sabadell es mereix. Un Passeig verd, amb elements singulars i amb la solemnitat que s’espera d’un espai de centralitat com aquest. Un Passeig completament renovat, que abans d’ahir vam poder estrenar.

Ho hem fet possible reflexionant molt sobre com havia de ser aquest espai, però també amb l’actitud de no allargar més la provisionalitat, convençuts que ho aconseguiríem i que la renovació arribaria a bon port. I sabem que és molt difícil fer un espai que agradi a tothom, però ho hem intentat fer de la millor manera possible.

Hi hem posat constància, lideratge i convicció. Sabíem que en un procés com aquest hi ha dificultats i entrebancs, però també teníem clar que les obres havien de tirar endavant. I ho hem aconseguit. Les properes setmanes tindrem la ciutat plena de llum i de màgia amb la campanya de Nadal. I el nou passeig de la Plaça Major en serà protagonista.

Ho hem fet sumant-hi talent, amb la creativitat i el saber fer dels que han dibuixat, dissenyat, han fet aportacions i han materialitzat el Passeig. També l’hem fet possible amb la comprensió i complicitat de comerços i ciutadania. Gràcies als veïns i veïnes, als comerciants, a Comerç Centre i a tots els que diàriament passen per aquest espai, que han tingut la paciència d’esperar el final del procés de renovació.

Tenim un Passeig renovat, però amb una picada d’ullet a la tradició. Hem mantingut la presència de l’aigua amb fonts i amb un element singular: una pantalla de llum i aigua que hi dona la benvinguda i múltiples brolladors.

Tenim alhora un Passeig que il·lustra perfectament una nova manera de pensar les ciutats, fugint del gris i apostant per posar-hi més arbres i més zones verdes. És un espai pensat per a la ciutadania, per passejar, per quedar amb els amics, amb la família o anar-hi de compres. Un espai modern i emblemàtic que serà, en molts casos, la primera impressió que tinguin de Sabadell els que arribin d’altres indrets amb el tren.

Ortega y Gasset va escriure que “la gent construeix la casa per viure-hi i funda la ciutat per sortir de casa i trobar-se amb altres que també han sortit de la seva”. El nou passeig de la Plaça Major és un exemple d’un d’aquests llocs fets per trobar-nos. El camí ha estat llarg, però entre tots i totes, ho hem aconseguit. Ja tenim passeig de la Plaça Major. Gaudim-ne plegats!

