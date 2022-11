Les entitats de voluntariat de Sabadell ballen en suport a la Marató

Ser voluntari és, sens dubte, una tasca altruista. Invertir el teu temps lliure en ajudar i col·laborar. En general qui ho és no rep cap compensació econòmica, rep una recompensa millor: la gratitud dels qui gaudeixen el seu esforç. I això mateix és el que s’ha reivindicat aquest diumenge a Sabadell amb una nova edició de la Festa del Voluntariat. La plaça de La Creu Alta ha estat l’espai escollit per celebrar un esdeveniment on també s’ha realitzat un acte solidari en suport a la Marató de TV3.

Som voluntaris

La primera part de la cita s’ha centrat en la Festa del Voluntariat. Un esdeveniment on es reconeix l’esforç dels voluntaris de les 27 entitats socials de la ciutat i serveix com a fi de festa del Programa del Voluntariat. Enguany amb una celebració especial, els 25 anys del Punt del Voluntariat de Sabadell en la qual s’han celebrat diferents activitats com espectacles de pallassos, un tastet de marxa nòrdica o actuació coral.

Per explicar la tasca de cada entitat s’ha celebrat una exposició amb plafons informatius. Aquesta és itinerant i ja ha passat per la Biblioteca Vapor Badia, més endavant se situarà al Centre Cívic de la Creu Alta i després tindrà un recorregut itinerant

pels centres cívics de la ciutat. Finalment, el 2023, es culminarà amb una gran mostra al Casal Pere Quart. “És important que la gent pugui conèixer quines entitats tenim a Sabadell, perquè en tenim moltes i molt diverses”, ha expressat la tinenta d’alcaldessa de Participació, Marta Morell.

Com un sol cor

La segona part s’ha centrat en la Marató de TV3. Enguany les entitats de Sabadell han organitzat una coreografia, anomenada ‘Sabadell es mou com un sol cor’. El ball s’ha acompanyat de la cançó ‘Junts som un sol cor’, creada l’any passat en el marc del Dia Internacional del Voluntariat. “La idea va sorgir de la Taula d’Entitats de Voluntariat, com aquest any la Marató va sobre malalties cardiovasculars i la cançó que teníem hi té a veure ho vam voler vincular”, ha explicat Mercè Rovira, membre de l’organització.

Per preparar la coreografia, una 80a de voluntaris de les entitats han estat assajant durant tot el mes de novembre. “Busquem mostrar la tasca del voluntariat i el que és acompanyar, estimar i estar pels altres”, ha detallat Mercè. Tot el procés s’ha gravat i es podrà veure un cop se celebri la Marató.

Així doncs, la performance s’ha celebrat al mig de la plaça. Vestits de blanc i amb un mocador vermell, els voluntaris s’han col·locat en files i amb el seu moviment han simulat el batec d’un cor. “Actualment, hi ha moltes malalties cardiovasculars i és molt important ajudar sempre que es pugi”, ha afirmat Sílvia, una de les voluntàries. “Des del voluntariat sorgeixen i passen coses que ajuden a les persones i això val molt més que qualsevol retribució”, ha afegit M. Àngels, també voluntària.

Durant la jornada també s’ha pogut fer donatius a la Marató mitjançant un Bizum. L’entitat que rebrà i entregarà els diners és CIPO, qui s’ha encarregat de representar la Taula a l’esdeveniment solidàri.