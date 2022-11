La Fira de Santa Llúcia obre les seves portes

És un dels primers indicis que el Nadal s’acosta. Arbres, tions i figuretes evoquen el record del Nadal de sempre, el de tota la vida. Les casetes de fusta, on s’ubiquen les parades, li donen el toc de típic mercat nadalenc que tots tenim al nostre imaginari col·lectiu. Per si ja ho havíeu esbrinat, sí, parlem de la Fira de Santa Llúcia. A Sabadell ja es pot visitar i enguany s’ubica a la plaça del Doctor Robert. Un gran espai per delectar a tots els amants dels productes nadalencs.

Colors i figures

Tot i ser els primers dies, aquest dissabte, ja s’hi ha pogut veure sabadellencs visitant-la. “Vinc sobretot per la nena, perquè vegi la fira. A ella li agrada tot, sobretot els tions. Primer fem una volta perquè ho vegi tot i després, si es vol comprar alguna cosa, ja veurem”, ha explicat Tomàs, pare de la Clara. La petita, que s’està recuperant d’una bronquitis ha aprofitat el dia per veure les paradetes amb molt entusiasme.

La Paula també ha vingut amb el seu fill, en Sergi. “A casa sempre ens ha agradat el Nadal i per això també miro d’inculcar-li aquest esperit”, ha confessat. Pel jove la fira és un espai estimulant: “M’agraden molt els diferents colors i parades que hi ha a la fira. Les figuretes el caganer el tió i els arbres són molt macos”, ha assegurat amb timidesa.

Passió i esforç

Una altra cara és la dels paradistes. Aquells qui, amb passió i esforç, preparen els seus espais per fer gaudir-nos del Nadal. “Diuen que aquest any vendrem menys, espero que no sigui així i puguem vendre bé ara que no hi ha restriccions”, ha explicat Anna Estatuet, de pessebres Lladó. “Fa pocs dies que hem començat, però ja he escoltat molt accent estranger, sobretot pregunten pel caganer”, ha afegit.

Més endavant topem amb en Josep, treballador d’arbres de Nadal Fernández. “La fira està més ben organitzada; tot i això, voldríem més il·luminació, ja que als vespres se’ns veurà poc”, ha comentat. En preguntar sobre la venda d’avets ho ha tingut clar: “Les vendes es mantenen, al final la qualitat i l’olor d’un arbre natural marquen la diferència”.

La Fira d’enguany es podrà visitar fins al pròxim 23 de desembre.