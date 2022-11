El pessebre gegant s’obre al públic

La mostra d’enguany del pessebre ja es pot visitar. Després de mesos de muntatge-es va iniciar al setembre-, aquest dissabte s’ha celebrat la seva presentació a la plaça de Sant Roc. L’acte institucional ha estat protagonitzat pel president de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell, Francesc Bartolomé i per l’alcaldessa, Marta Farrés.

Bartolomé n’ha volgut destacar el seu simbolisme sabadellenc: “El de Sabadell sempre és especial, una mostra tradicional de com és el Nadal a la nostra ciutat i com vivim les festes aquí”, ha expressat. Al seu torn, Farrés ha parlat de gaudir del Nadal: “Són temps complicats per tothom, per això cal aprofitar les festes per gaudir amb familiars i amics”.

L’esdeveniment ha engrescat als sabadellencs. Una 50 de persones han assistit a la presentació. Entre ells els germans Bernat, Gerard i Beth. Pels petits infants veure el pessebre ha estat una gran experiència. “Ens agrada molt perquè hi ha molts detalls, sobretot l’escut de Sabadell, ja que és l’emblema de la nostra ciutat”, han afirmat. A més a més, han destacat la mida de la maqueta: “Aquest any és més gran i és molt vistós”.

Com és tradició, el pessebre d’enguany també té elements sorpresa. L’Agrupació no ha desvelat quins, ja que segons ells és la ciutadania, en especial els més menuts, qui ha de treure el seu enginy per descobrir-ho. Teniu temps fins al pròxim 6 de gener.