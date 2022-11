Més de 400 multes per superar els 100 km/h a l’AP-7

Els Mossos d’Esquadra han multat 450 conductors per superar el límit de velocitat de 100 km/h en el primer cap de setmana de limitació al tram vallesà de l’AP-7 comprès entre el Papiol i Granollers. En total s’ha fet un control sobre 100.000 vehicles que han circulat per aquesta via des de dijous i fins diumenge, on s’ha reduït la velocitat màxima de 120 km/h a 100 km/h per reduir el volum de sinistralitat, tot i que encara no es disposen de dades referents a accidents registrats en els primers dies d’aplicació de la mesura.

D’altra banda, Interior prepara un dispositiu de cara al pont de desembre, amb dues operacions sortida i dues de tornada en què els camions veuran limitada la circulació per l’AP-7 en els dies de major expectativa de trànsit.