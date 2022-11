El Calendari d’Advent revelarà la primera finestreta aquest dijous

Dijous, 1 de desembre a les 18:30 h

Tic, tac, tic, tac… El Llaminer ja ho té tot a punt per posar en marxa la seva gran obra, el Calendari d’Advent gegant que penja de la façana de l’Ajuntament! Com marca la tradició, la primera casella s’obrirà el dia 1 de desembre: aquest pròxim dijous a les 18:30 h de la tarda. I a partir d’aquí, i fins al dia 24 de desembre, el Llaminer descobrirà cada dia una de les finestretes per explicar-nos una a una totes les històries que s’amaguen darrere les peces del Calendari d’Advent. La primera casella a obrir-se serà la del Soldadet Trencanous, un dels entranyables amics del Llaminer que vam conèixer el Nadal passat a l’espectacle musical Somriu al Nadal. Què ens tenen preparat aquest any el Llaminer i tots els seus amics del Calendari…?

I a partir del 24, què?

La festa no s’acabarà el dia 24 amb l’última finestreta del Calendari, de fet, tot just estarà a punt de començar. A partir del dia 27 de desembre a la tarda i fins al dia 4 de gener els personatges de Nadal protagonitzaran escenes i cançons per a tots els públics a la plaça de Doctor Robert amb el show Somriu al Nadal, que ja va esdevenir un èxit en la seva primera edició l’any passat, i que enguany ve carregat de sorpreses i novetats.