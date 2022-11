Un sabadellenc funda una marca d’esquís de fusta personalitzables

El sabadellenc Xavier Giner ha engegat un projecte professional a la Vall d’Aran, de la mà de dos socis catalans, Dani Poy i Quim Tomàs. Es tracta de Husta Skis, una empresa que preveu dissenyar, produir i comercialitzar esquís de fusta fets a mida i amb un disseny personalitzable. Després de dos anys fent testeig del producte, la intenció dels tres emprenedors és llençar-lo al mercat just quan comenci el 2023. Per aconseguir l’objectiu, Husta Skis ha engegat una campanya de crowfunding, amb la qual pretén aconseguir uns 50.000 euros, dels quals ja ha aconseguit la meitat.

La campanya de micromecenatge, que es troba a la plataforma de la Fundació Goteo i s’allargarà fins al 16 de desembre, també permetrà a l’empresa fer créixer la família d’esquís, amb un nou un model d’esquí de pista i un altre de freeride, que s’afegiran als models d’esquí de muntanya i all mountain ja existents. A més, la partida econòmica serà una ajuda per Husta Skis a l’hora de fer els estudis tècnics i biomètrics necessaris per oferir esquís totalment personalitzats.

Aposta per l’R+D

De fet, la inversió en recerca i desenvolupament formarà part de l’ADN de la companyia: “Hem desenvolupat una tecnologia pròpia per fer esquís d’altes prestacions adaptats a cada esquiador. El nostre laboratori es troba a cinc minuts de l’estació de Baqueira Beret, a on testejarem tots els nostres models. Farem esquiar el nostre client i amb les dades que tinguem de l’estudi biomètric li crearem els esquís a mida”, explica Xavier Giner, apassionat de la neu des de petit.

A banda de la venda d’esquís personalitzables (full costum) a través d’estudis biomètrics, Husta Skis també vendrà esquís per encàrrec (sense estudis biomètrics) als clients i també en distribuirà a botigues de grans ciutats, com ara Barcelona i Madrid. Les vendes dels esquís de l’empresa començaran a partir del 2023, segons apunta Giner.

Husta guanya un concurs local

Husta Skis va ser un dels projectes guanyadors de la segona edició d’un concurs de les comarques del Pirineu, anomenat Matchfuning Arrela’t a l’Alt Pirineu i Aran, celebrat el passat mes de setembre. L’empresa va rebre un premi de 4.000 euros. A més, els consells comarcals organitzadors del concurs (de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d’Aran) fan un acompanyament a Husta Skis en la seva campanya de micromecenatge.

Cal tenir en compte que el projecte de Husta Skis es va iniciar just amb l’arribada de la pandèmia i des de llavors l’empresa ha anat perfeccionant el disseny i fabricació d’esquís. “Amb el Dani, un dels socis, feia anys que teníem la idea el cap. Quan va arribar la Covid vam decidir llançar-nos-hi. Vam fer un pla d’empresa, amb l’ajuda de Barcelona Activa, però vam decidir esperar abans de sortir al mercat, perquè volíem assegurar-nos que el nostre producte fos de qualitat”, remarca Giner.

L’entrada com a conseller delegat de Quim Tomàs, amb una àmplia experiència en el sector, va donar un impuls al projecte, que el 2023 ja passarà a l’acció.

Aposta per la sostenibilitat

Xavier Giner també destaca que Husta Skis utilitza materials sostenibles i de proximitat. Per exemple, la fusta d’alguns models d’esquís de la marca prové dels boscos de la Vall d’Aran.

“A Husta Skis no pretenem fer grans produccions, és a dir, no volem arribar al gran mercat. Volem mantenir la proximitat amb els clients. A banda, també ens plantegem oferir en un futur activitats i experiències, com ara fer sortides en lluna plena a la nit amb els esquís de muntanya. Husta Skis es vol fer un lloc en els esports d’hivern”, conclou el sabadellenc.