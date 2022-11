Salut inaugurarà el CAP Can Llong el 14 de desembre

El departament de Salut preveu inaugurar el CAP Can Llong el dimecres 14 de desembre. Les obres ja han acabat i els treballs d’adequació han entrat en la recta final, segons la conselleria. Dos dies abans de l’obertura, dilluns 12 de desembre, es farà una jornada de portes obertes perquè els veïns puguin conèixer les noves instal·lacions.

El CAP Can Llong està ubicat a la ronda d’Europa, 522, ben a prop de la plaça de Còrdova. Dependrà del CAP Can Rull, gestionat per l’hospital Parc Taulí. Les instal·lacions disposen d’una sola planta amb quatre consultes de medicina de família, quatre més d’infermeria, dues sales de consultes polivalents i dos despatxos de treball social. L’horari d’obertura serà de dilluns a divendres de 8 a 20 h. Les obres han tingut un cost de 2,5 milions d’euros, a càrrec de Salut, i eren una de les contrapartides a la cessió de 4 milions d’euros que l’Ajuntament va fer el 2016 per ampliar el Taulí.

La pediatria, a la Concòrdia

Seguint amb la concentració de la pediatria que Salut està aplicant a Sabadell, la població pediàtrica d’aquesta zona continuarà sent atesa al CAP Concòrdia per l’equip que s’encarrega d’aquest àmbit a la zona nord de la ciutat.

Com que el nou CAP depèn del de Can Rull, el que es fa es desdoblar el punt d’atenció, mantenint la població assignada i, per tant, Salut apunta que no incrementarà el nombre de professionals.

Inicialment, el nou centre d’atenció primària atendrà 3.400 persones, les que viuen més a prop del CAP. Més endavant, es preveu ampliar l’àrea d’influència a tot el barri sencer, amb unes 6.000 persones més. “En aquesta etapa inicial, el desdoblament no implica un increment de la població assignada i, per tant, es mantindran els mateixos professionals de l’equip assistencial. Un cop es concreti l’ampliació de població, s’ampliarà també la plantilla de professionals”, assegura Salut en un comunicat.

Fins ara, l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de Can Rull tenia assignades 19.700 persones que s’atenien totes al CAP Can Rull. A partir del 14 de desembre, aquest equip sumarà el CAP Can Llong i tindrà dos espais d’atenció. En el primer es visitaran 16.300 usuaris i, en el segon, 3.400. Pròximament els veïns rebran un SMS al seu telèfon mòbil en què se’ls informarà del canvi de CAP.

D’entrada, els usuaris assignats al CAP Can Llong mantindran la referència del seu professional de medicina i d’infermeria de capçalera, la qual cosa podrà canviar més endavant.