Afectacions al trànsit a Sabadell per l’arribada del Nadal

L’arribada del Nadal ha portat llum i color a la ciutat, però també obliga a modificar la circulació de trànsit en algunes zones de la ciutat. Aquests dies es produiran afectacions en la mobilitat al centre de Sabadell. D’una banda, l’actuació del Llaminer en el Calendari d’Advent, de l’1 al 24 de desembre, implicarà el tall del Passeig i la desviació del transport públic. Així, les parades d’autobús del passeig de Manresa i de Doctor Robert quedaran sense servei en horari de 18.15 a 19.15 h. Les línies que circulen pel Passeig es desviaran cada tarda pel carrer de Vilarrúbias i el lateral de la Gran Via. Les línies L1, L2 i L3 tornaran al centre pel carrer de les Tres Creus i de la República i recuperaran el seu recorregut per la Rambla. Les línies L4, L44, L5, L55 i L15 recobraran el seu recorregut a l’estació del centre.

Les persones usuàries de les parades afectades es podran dirigir a les parades més properes, que són la del Casal Pere Quart (L1, L2 i L3) i la del carrer de les Valls o l’Estació Centre (L4, L44, L5, L55 i L15).

Cursa de Cap d’Any i Cavalcada de Reis

D’altra banda, el dia 31 de desembre, hi haurà afectacions al trànsit a causa de la Cursa de Cap d’Any. En concret, es veurà afectat l’entorn de la plaça de la Creu Alta i de l’avinguda Onze de Setembre des de les 7 del matí fins a les 7 de la tarda. Les dues curses principals de 5 i 10 quilòmetres es desenvoluparan entre les 17 i 19 h, afectant l’eix central entre la plaça de la Creu Alta i la Gran Via amb Rambla, així com carrers propers.

Mentre durin les afectacions, hi haurà avisos en les parades principals afectades per la cursa i personal de TUS per orientar les persones usuàries.

Finalment, el 5 de gener, durant la Cavalcada de Reis, hi haurà afectacions a tota la ciutat i el transport públic adaptarà els itineraris i els serveis segons el desenvolupament de l’activitat.