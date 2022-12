Sabadell Nord i Can Rull es veuen les cares buscant mantenir les bones dinàmiques

Aquest diumenge a les 11:30 hores el Municipal de Ca n’Oriac serà l’escenari del primer derbi sabadellenc de la segona volta al subgrup 4B de Segona Catalana. Sabadell Nord i Can Rull s’enfrontaran amb l’objectiu de continuar amb la bona dinàmica d’ambdós conjunts després de passar per diverses dificultats durant la primera meitat de competició.

La UE Sabadell Nord arriba amb ganes de confirmar les bones sensacions de les últimes jornades i firmar un 7/9 que l’allunyi de la zona baixa de la taula. La setmana passada, va aconseguir reposar-se en dues ocasions al desavantatge al marcador per acabar traient un punt de la visita del Ripollet.

L’entrenador David Campuzano ha afirmat: “Després de la derrota davant del Tibidabo vam ajustar alguns aspectes del joc i ens està anant millor. Afrontem el partit com una oportunitat de consolidar les bones sensacions, donar un cop sobre la taula i acostar-nos a la zona alta. Volem donar una alegria a la nostra gent i fer-nos forts a casa”.

El Can Rull RT, per altra banda, arriba al derbi en el millor moment de la temporada. Han sumat 10 dels últims 12 punts i han acabat la primera volta al 3r lloc de la taula. Tot i que no era l’objectiu de la temporada, els del barri de Can Rull afronten la segona volta com un dels candidats a lluitar per la classificació a la lligueta d’ascens a Primera Catalana.

El tècnic José María Numosky ha valorat: “Un derbi sempre és especial, és igual la classificació. Venim en una bona dinàmica i anirem pels 3 punts, però sabem que ells es volen fer forts a casa”. L’entrenador canrullenc també ha parlat de l’important torneig que es disputarà aquest cap de setmana a les instal·lacions del club i de com afecta això en la preparació del partit. “El club està destinant molts esforços al Memorial perquè és molt important per tota l’entitat, però ens estan posant totes les facilitats per preparar el partit i no afectarà ni distreurà als jugadors”.

Així, amb els tres punts en el punt de mira i l’objectiu de mantenir la bona dinàmica, ambdós conjunts afronten el derbi com una possibilitat d’agafar moral i optimisme i mirar a les posicions altes de la classificació del subgrup 4B Segona Catalana.