Entrega de diplomes; i copeta de cava i torrons, ja que les festes de Nadal són a tocar. Alumnes, professors i col·laboradors van acomiadar-se aquest dijous de la segona edició del Curs d’Educació Digital per a Séniors. “Ha estat tot un èxit”, va celebrar Joan Rios, president d’EUTIME, que organitza el curs juntament amb Alumni UAB. Els dotze alumnes han pogut construir la seva pròpia independència digital de la mà del professor Gerard Vilanova, que sessió a sessió, ha introduït les eines digitals més essencials, com la banca online, el correu electrònic, les xarxes socials o les cerques a internet.

Precisament, en un context on la bretxa digital cada cop és més incident i molts dels processos més quotidians s’han informatitzat, el curs pretén dotar de les eines digitals necessàries a les persones amb falta de competències tecnològiques. És fonamental entendre que la bretxa digital no només és la distribució desigual en l’accés a les tecnologies, sinó que també són els greuges que es produeixen en l’impacte de la informació i la comunicació entre grups socials derivats de l’ús i l’impacte de la tecnologia.

El curs es consolida

Al maig el curs tornarà a arrencar motors a les aules del Campus UAB a Sabadell. “Ja tenim inscripcions per al proper curs, amb alumnes nous”, indica Rios, que afegeix que “hi ha molt interès i ens agradaria que ja es consolidés com una formació continuada”. A més, l’impulsor té previst que el proper curs les sessions tinguin aplicacions molt concretes: “D’aquesta manera, un dia podem centrar-nos, per exemple, a tractar les xarxes socials exclusivament i l’altre en fotografia, que hi ha interès”. Amb aquesta nova fórmula els alumnes podran compaginar-se millor els dies de classes i aniran només a aquelles en les quals tenen més interès, indica Rios, que “serà una solució per salvar les diferències de nivell entre estudiants”.