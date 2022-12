L’Òpera sabadellenca s’engalana pels 40 anys

El 7 d’octubre de 1982, quan l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell (AAOS) s’estrenava amb Madama Butterfly, un bitllet de metro costava 30 pessetes –0,18 cèntims–, en tot l’Estat només es feia òpera al Liceu, encara no existia l’IVA i a Antoni Farrés encara li quedaven 17 anys com a alcalde de la ciutat, tal com recordava el divulgador musical i humanista Ramon Gener. Però malgrat els canvis vertiginosos que sembra el pas del temps, la feina de l’entitat operística sabadellenca, sempre amb Mirna Lacambra al capdavant de la presidència, no només s’ha mantingut amb salut de ferro, sinó que ha crescut i ha esdevingut una referència europea.

Ha quedat evidenciat a la Gala 40 anys d’Òpera, divendres al vespre al Teatre La Faràndula, que ha comptat amb la presentació de Gener, qui precisament va iniciar la seva carrera com a cantant després de guanyar el Concurs de l’Escola d’Òpera l’any 1996, en la seva primera edició. Una celebració extraordinària que ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; la tinenta d’alcaldessa Montse González i el regidor de Cultura, Carles de la Rosa; el director general de Promoció Cultural, Josep Vives; el president de la Fundació Banc Sabadell, Miquel Molins; i el director de la Fundació Fluidra, Xavier Servat.

Artsites molt vinculats amb l’associació sabadellenca d’òpera han amenitzat musicalment la Gala amb grans interpretacions: la soprano Maribel Ortega, la mezzosoprano Laura Vila, el tenor Albert Casals i el baríton Luis Cansino, tots ells dirigits pels mestres Xavier Puig, Elio Orciuolo i Daniel Gil de Tejada. No hi van faltar tampoc el Cor d’Amics de l’Òpera de Sabadell ni l’Orquestra Simfònica del Vallès.

Els 40 anys operístics donen per molt, tal com ha recordat Gener: l’associació ha fet 993 funcions, el que equival a 2.979 hores d’òpera, ha arribat a 26 ciutats, ha estrenat 64 títols i “se li han mort” 24 heroïnes a escena. Ha representat 58 funcions de La Traviata i 47 de Don Giovanni. Tot plegat, gràcies a la feina de producció, muntatge, vestuari o perruqueria, més enllà d’artistes, cor i orquestra. I la trajectòria també deixa anècdotes divertides i boniques, com quan al Teatre de la Passió la protagonista es va quedar sense veu i la soprano Rosa Nonell, ràpida de reflexes, va continuar el seu rol. En tot aquest temps, a més, ha proliferat molt talent a partir de l’Escola d’Òpera de Sabadell, també creada per Lacambra. Com per exemple, Laura Vila, que a la Gala ha interpretat Tutto cangia, il ciel s’abbella” de Guglielmo Tell de Rossini.

La celebració ha acabat amb el lliurament de reconeixements a diferents persones vinculades a l’entitat entregats per la pròpia Lacambra i altres membres de la junta de l’associació. Han rebut distincions Albert Argudo, primer titular de l’Orquestra Simfònica del Vallès; Eladi Adell i Maite Mañosa, que són els dos cantaires més veterans del cor, que al seu torn ha estat reconegut com a conjunt per la seva aportació en aquests 40 anys. La distinció l’ha recollit Esperança Vergés, de part d’Antoni Quintana. L’Orquestra Simfònica del Vallès també ha tingut un reconeixement, que ha rebut Canòlich Prats i Lynn Barton. Finalment, s’ha reconegut la tasca del crític, historiador de la música i professor Roger Alier.

Mirna Lacambra ha tancat la vetllada amb un agraïment a membres, professionals i amics de l’AAOS, a més d’institucions, teatres catalans i fundacions, pel suport.

“I gràcies a tothom per haver cregut en les meves fantasies”, ha conclòs.