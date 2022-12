Una ‘start-up’ local treurà al mercat bateries portables per a bicicletes

La start-up sabadellenca My Energy, creada aquest 2022, pretén ser un actor decisiu en la mobilitat futura de les ciutats. L’empresa emergent ha dissenyat un prototip inicial de bateria de tracció extraïble i portable per a bicicletes elèctriques. Es tracta d’una solució de baix cost que pretén posar fi a les problemàtiques del sistema de sharing de les grans ciutats i de les bicicletes particulars en un entorn urbà.

Fins ara, tot i els avantatges de les bicicletes elèctriques, aquest mitjà de transport no s’ha desplegat de forma massiva a les ciutats. Els motius són clars, segons apunten des de My Energy: les actuals estacions fixes de sharing tenen una recàrrega elèctrica costosa i les bateries es degraden a causa de les altes i baixes temperatures, mentre que les bicicletes elèctriques particulars són massa cares.

Tenint en compte això, My Energy, que compta amb dos socis sabadellencs amb coneixement sobre mobilitat urbana (David Huguet i Glòria Sánchez), ha dissenyat una bateria portable, extraïble i lleugera, d’uns 700 grams, que dispisa d’una autonomia urbana de 15 quilòmetres. A banda, també compta amb sortida USB per carregar dispositius externs com ara mòbils o tauletes.

En aquest sentit, aquesta bateria s’aplicarà a sistemes de sharing elèctric de bicicletes per a ús urbà, a partir d’un sistema de lloguer als ajuntaments. I, a banda, podrà ser utilitzada per particulars en les seves bicicletes. “Amb la nostra bateria podran transformar la seva bicicleta mecànica i que passi a ser elèctrica. A més, podran fer servir la bateria per carregar el mòbil”, apunta el conseller delegat de My Energy, David Huguet.

Projecte a llarg termini

La sortida al mercat de la solució encara haurà d’esperar i la previsió és que tingui lloc el 2025. My Energy crearà el prototip final de la bateria el 2023 i l’any 2024 pretén fer una prova pilot en sistemes de sharing de bicicletes d’algunes ciutats. A més, la start-up pretén tenir una fàbrica des d’on dissenyarà i produirà les bateries, per després comercialitzar-les.

“Pel que fa al kit de transformació per particulars, el volem vendre a tot Europa, on estimem que hi ha prop de 150 milions de bicicletes. Quant al sistema de sharing, primer volem implantar-nos a les ciutats d’aquí a l’Estat”, assenyala Huguet.

D’altra banda, amb l’objectiu d’escurçar terminis, My Energy té previst tancar en els pròxims mesos una ronda de finançament d’uns 100.000 euros.