Josep Miquel Duran deixa de pertànyer a la Policia Municipal

L’excap de la Policia Municipal de Sabadell Josep Miquel Duran ha deixat de pertànyer al cos. L’Ajuntament l’ha donat de baixa com a conseqüència de la sentència condemnatòria -de l’any 2018-, i ferma -del 2021-, per la peça 30 del cas Mercuri -fa referència a la retirada de multes a familiars de l’exbatlle Manuel Bustos, per la qual es troba entre reixes-.

Es tracta d’una baixa ineludible, després que l’Audiència de Barcelona denegués l’aplicació de la resolució judicial mentre el Consell de Ministres estudiava la petició d’indult que havia demanat. Així ho ha avançat El Periódico i ho ha confirmat NacióSabadell de fonts municipals. Duran va deixar de rebre la nòmina “fa temps”, han assenyalat i el que s’ha fet és “donar curs” a la decisió judicial.

L’exintendent ha encadenat diverses baixes laborals i no ha dut a terme cap feina durant aquest període. De fet, va deixar aquest càrrec el 2015, amb el canvi del govern municipal, del PSC al quadripartit -Unitat pel Canvi, ERC, Crida per Sabadell i Guanyem-. Això va provocar una reorganització del cos, amb l’arribada de l’actual intendent, Joan Antoni Quesada -va ser nomenat el 2016-.

Duran va ser condemnat a 15 mesos i un dia de presó i a vuit anys d’inhabilitació per un delicte de tràfic d’influències i un altre de prevaricació administrativa per aquesta retirada de multes. Inicialment, havia d’entrar a presó i el van sentenciar amb 11 anys per no desenvolupar càrrec públic, però el tribunal va acceptar suspendre l’ingrés i rebaixar d’11 a 8 anys amb la condició que fes un curs d’ètica i transparència en l’administració pública i que no tornés a delinquir en tres anys.

Dues causes més

Duran encara arrossega acusacions en unes altres dues peces de la macrocausa. A la 6, que investiga els abocaments de terres a la finca de Can Xupa com a presumpte autor dels delictes continuats contra l’ordenació del territori i prevaricació administrativa. Fiscalia li demana dos anys de presó i vuit d’inhabilitació. I l’altra peça és la 33, per l’omissió de perseguir els delictes, per la qual el ministeri públic li reclama dos anys d’inhabilitació.