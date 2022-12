Mínimes per sota els zero graus i pluja per la Puríssima

El fred hivernal ja s’està notant a Sabadell, especialment, des del passat cap de setmana, amb temperatures mínimes per sota els zero graus. L’estació meteorològica Sabadell – Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, va registrar,la matinada del 30 de novembre i del 3 al 4 de desembre, temperatures entre els -0,1 i -1,1 °C.

Aquest primer tast de temperatures hivernals tindrà una petita treva durant aquesta setmana, on no s’espera que la temperatura se situï per sota els zero graus a curt i mitjà termini. La presència de núvols –no estan previstos dies assolellats–, ajudarà a mantenir la temperatura per sobre els 0 graus. Si res no canvia, i les previsions es confirmen, a partir de dijous, coincidint amb la festivitat de la Puríssima, s’esperen pluges abundants, que es podrien allargar fins al divendres.

A Sabadell, immers com la resta de Catalunya en una situació d’escassetat pluviomètrica, durant els darrers dos mesos s’han acumulat menys de 20 litres per m2.

Demà arrenca una setmana on no tindrem gaires dies assolellats. Ara bé, tampoc sembla que ens hagin d'arribar pertorbacions molt actives. Tot i això, caldrà anar seguint la situació meteorològica. pic.twitter.com/ZYoQVdpmK4 — Meteocat (@meteocat) December 4, 2022