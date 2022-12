La cursa del Nadal

[Josep Mercadé, periodista]

Superat l’embat del Black Friday, ens endinsem en la campanya comercial de Nadal, que és la més esperada. Aquest any, la intenció és recuperar-se dels efectes que va provocar la pandèmia a molts comerços. La recerca i captura de consumidors es fa especialment evident aquests dies. Això s’acompanya de tota mena d’iniciatives públiques per captar el màxim nombre de possibles clients per tal de contribuir a mantenir l’estructura comercial.

Sabadell, com gairebé totes les ciutats de la seva mida i del seu entorn, se les empesca per aconseguir que vinguin com més visitants millor. Això fa que s’acabi disputant entre ciutats i pobles una mena de cursa de Nadal per captar més consumidors. La decoració nadalenca i les activitats programades en són el principal reclam.

En un moment en què el petit comerç pateix per la seva subsistència, les accions que puguin emprendre les administracions per fomentar el consum de proximitat són sempre benvingudes. La llàstima és que es facin amb aquesta temporalitat i que aquests negocis no sempre se sentin acompanyats la resta de l’any.

Per potenciar el comerç de proximitat cal, primer de tot, creure-hi. Hi ha qui defensa el comerç del barri i el primer que fa és anar a una gran superfície. Aquest és un acte ben legítim, però el que no podem fer és enganyar-nos i dir que defensem la proximitat quan no és així.

Atenció personalitzada, producte de qualitat, especialització, facilitat d’accés o el preu són alguns dels aspectes que podríem valorar en el concepte de proximitat. El problema és que molts d’aquests establiments no tenen la força per poder donar a conèixer alguns d’aquests valors que, si ho poguessin fer, segurament els farien més atractius.

Iniciatives tan agosarades com les que ben aviat podrien emprendre els comerciants de Ca n’Oriac de crear una Àrea de Promoció Econòmica Urbana per revitalitzar el comerç a través d’una entitat publicoprivada va molt més enllà de les campanyes puntuals que demostren, en general, molt poca efectivitat. A Sabadell ho hem vist als mercats municipals en situació més crítica com els de Can Gambús o el de Campoamor, que no han aconseguit arrencar després de 40 anys.

En l’alimentació, el concepte de proximitat arribarà a ser un factor determinant. Les grans empreses ho estan veient i estan reorientant la seva activitat cap a aquest valor afegit. Ara cal que s’hi afegeixi encara més el petit comerç, però no ho podrà fer en solitari, sinó de forma col·lectiva, ja que serà la manera de guanyar més força i presència.