Les notícies destacades d’aquest dimarts festiu

Josep Miquel Duran deixa de pertànyer a la Policia Municipal. L’Ajuntament l’ha donat de baixa com a conseqüència de la sentència condemnatòria -de l’any 2018-, i ferma -del 2021-, per la peça 30 del cas Mercuri.

D’altra banda, Sabadell està sota el control de càmeres de 43 càmeres de videovigilància, que s’han utilitzat en 14 investigacions policials aquest 2022. El veïnat ho veu amb bons ulls.

El fred hivernal ja s’està notant a Sabadell, especialment, des del passat cap de setmana, amb temperatures mínimes per sota els zero graus. Aquest primer tast de temperatures hivernals tindrà una petita treva durant aquesta setmana. Si res no canvia, i les previsions es confirmen, a partir de dijous, coincidint amb la festivitat de la Puríssima, s’esperen pluges abundants.

Obres per millorar la seguretat entorn de 16 centres educatius de Sabadell. Llum verda a fer obres per millorar la seguretat i la senyalització de 16 centres educatius. Amb un pressupost de 548.000 euros, l’Ajuntament de Sabadell ha licitat les actuacions per a l’eixamplament de voreres, la instal·lació d’elements per reduir la velocitat i i la millora de la senyalització als voltants de 16 escoles bressol, escoles i instituts.