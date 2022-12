El Consell de Ministres autoritza el contracte per soterrar l’R2 a Montcada i Reixac per 621 milions d’euros

El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dilluns la licitació del contracte d’obres per soterrar la línia R2 de Rodalies al seu pas per Montcada i Reixac (Vallès Occidental) per 621 milions d’euros. Inicialment, el valor era de 465 MEUR, però l’encariment de les matèries primeres han fet incrementar un 33% el cost total de l’obra. El següent pas passa per publicar la licitació del contracte d’obres a la plataforma de contractació del sector públic. En declaracions a l’ACN, l’alcaldessa, Laura Campos, ha expressat la seva satisfacció per aquest pas definitiu, encara que arribi set mesos més tard del previst inicialment: “En sis mesos tindrem una empresa adjudicatària que començarà aquestes desitjades, esperades i reivindicades obres”.

El soterrament de les vies del tren són un dels cavalls de batalla del municipi vallesà de les darreres dècades. La seva presència parteix la localitat en dos, obligant els seus veïns a supeditar el seu dia a dia per creuar els passos a nivell als constants passos de trens per fer accions tan quotidianes com anar a comprar el pa, al CAP o simplement passejar.

“Estem satisfets perquè s’hagi aprovat aquesta bestreta, encara que sigui amb set mesos de retard pels recursos que la Confederació Espanyola de Constructors va presentar i que va aturar el procediment”, afirma Campos. Un cop superat el tràmit, Adif va considerar oportú actualitzar els preus de licitació, donat que corresponien als de l’agost de 2021 i que des de llavors els costos de les matèries primeres han incrementat.

Adeu, vies

El soterrament de l’R2 a Montcada és un dels projectes d’infraestructures amb més recursos dels pressupostos generals de l’Estat per al 2023 a Catalunya. S’hi destinarà fins a 89 MEUR durant el pròxim any, convertint-la en una de les grans obres de transformació urbanística i ferroviària de la xarxa de Rodalies.

El projecte contempla 4 quilòmetres de túnel amb tres vies per les quals els trens podran circular a una velocitat màxima de 140 km/h. També preveu una nova estació subterrània, que s’ubicarà en una ubicació propera a l’actual.

El traçat subterrani començarà al barri de Can Sant Joan, on començarà un descens que s’executarà amb pantalles de formigó a una profunditat de 35 metres. El sistema constructiu es basarà en pantalles, llosa de coberta i contrabòvila, fet que obligarà a desviar el traçat ferroviari. El recorregut de les vies seguirà, un cop passat el nucli urbà, per sota del riu Ripoll i l’autopista C-33.

Pel que fa a la seguretat dels veïns, suposarà eliminar els passos a nivell, que al llarg del dia pugen i baixen barreres de manera constant, generant esperes tant per a vianants com per a conductors que han de creuar a banda i banda de les vies. En superfície, a més, es generarà un espai de passeig que encara està pendent de definir.