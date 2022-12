Un país descentralitzat

Sevilla serà finalment la seu de la futura Agència Espacial Espanyola (AEE), mentre que la Corunya esdevindrà la seu de l’Agència Espanyola de Supervisió de l’Agència Artificial. El Consell de Ministres ha pres aquesta decisió per enfortir la igualtat d’oportunitats i la cohesió entre territoris. Davant la tendència natural a centralitzar a Madrid, el Govern espanyol ha decidit fer un gest i donar visibilitat i poder a altres territoris. Una visió més plural –i menys jacobina– de l’Estat que intenta compensar els desequilibris històrics.

De la mateixa manera que ha passat amb Madrid, Barcelona arreplega la majoria del poder polític de Catalunya. És la seu de desenes d’institucions, com el Parlament, el Palau de la Generalitat, el TSJC… Per no parlar de les conselleries, de la Delegació de la Hisenda espanyola o de la Delegació del Govern de l’Estat, que també estan a la capital catalana. En un escenari ideal i en un país equilibrat, les ciutats mitjanes podrien tenir un paper coprotagonista. Per això ens preguntem: per què no es pot posar la seu d’un departament del Govern català a Sabadell, Terrassa o Badalona?