Veïns de Can Llong (Sabadell): “Trigo més a arribar a l’estació que a Barcelona”

Ho té cronometrat: des que surt de casa seva fins que arriba (a peu) al tren de Rodalies, la Marta triga exactament 27 minuts des del seu domicili del carrer d’Oslo (Can Llong) a l’estació de Rodalies de Sabadell Nord. Des que agafa el tren fins al seu destí, Torre del Baró, triga 22 minuts. “Trigo més a arribar a l’estació que a Barcelona”, diu.

Probablement, això passarà a la història. Els pressupostos generals de l’Estat (PGE) del 2023 preveuen un estudi per a la construcció de l’estació i els veïns ho celebren amb eufòria. Una infraestructura que també donaria servei als veïns de Castellarnau.

“És molt necessària l’estació al barri, hem de tenir accés més ràpid al transport públic”, destaca Sergi Ortega, veí de Can Llong. Fins ara, la majoria de veïns agafen el seu vehicle per a tot, fins i tot per agafar el transport públic. “Quan he d’anar a Barcelona, vaig amb cotxe. I si he d’agafar FGC, l’aparco a l’estació de Sant Quirze, que hi ha més lloc. I em surt més a compte que anar a plaça d’Espanya”, afegeix el veí.

Una estació “viable”

La Sheila Xicola, que viu al carrer Dublín, opta per anar en cotxe a Terrassa, on hi treballa. “Si tingués l’estació més a prop, em plantejaria seriosament anar-hi en Rodalies”, apunta. I més ara, que està a un preu rebaixat. “També ens permetria enllaçar millor amb FGC, fent transbord a plaça d’Espanya”, afegeix la Núria, veïna del carrer de Copenhaguen.

L’últim estudi realitzat (2022) conclou que l’estació de Can Llong és viable i que tindria uns 15.000 viatgers diaris de mitjana (donaria servei a veïns de Can Llong, Cifuentes, Can Rull, la Roureda i Castellarnau). De fet, la línia R4 és la principal de la xarxa de Rodalies de Catalunya, amb un gran nombre de viatges i la majoria de trams entre Terrassa i Barcelona tenen una freqüència superior a 800 combois de mitjana a la setmana. L’any 2021, a les estacions de Rodalies de Sabadell, es van fer 2,75 milions de viatges.

Can Llong: la fisonomia del barri

Can Llong i Castellarnau són dos barris en creixement i els que més veïns han guanyat en termes relatius des de l’any 2017: ha experimentat un creixement del 5,2% més d’habitants en cinc anys. I, en només un any, va guanyar 304 nous residents. També és una de les zones amb més terreny edificable disponible de la nostra ciutat.

A Can Llong, hi ha dos solars que sumen més de 27.000 metres quadrats on es poden construir fins a 375 pisos nous, segons l’Estudi de Detall del Polígon II de Can Llong de l’Ajuntament de Sabadell. “Quan vaig arribar, ara fa vint anys, no m’imaginaria pas que creixeria tan de pressa, aquest barri”, assegura l’Antonio.

Com són els seus veïns? Can Llong és un dels barris que acull més veïns joves de la ciutat, i és el que té un menor índex d’envelliment de la població. Al sector Berardo (Can Llong i Castellarnau) hi viuen pràcticament un 6% de sabadellencs. “És evident que necessitem aquest servei, hi ha molt jovent que ha de desplaçar-se amb tren per a estudiar o treballar”, afegeix el Jorge.