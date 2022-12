Fly Up!, la nova beguda energètica nascuda a Sabadell

L’empresa sabadellenca Italian Foods Ibérica ha creat una marca de begudes energètiques, anomenada Fly Up!, de la mà de Damm, companyia que s’encarrega de la seva elaboració. Les llaunes de Fly Up! ja es poden comprar per Internet, a la pròpia pàgina web de la firma, i també es poden trobar als supermercats BonÀrea, així com a algunes botigues d’alimentació independents.

Amb l’objectiu que la nova marca es facin un lloc en el mercat, l’empresa amb seu al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta ha tancat acords de col·laboració amb la Federació Catalana de Pàdel, la Federació Canària de Pàdel i ACL Sports, companyia de Sabadell dedicada als e-sports. “En les competicions organitzades per totes dues federacions la beguda que es dona als participants és Fly Up!. Red Bull, per exemple, s’orienta a esports extrems. Nosaltres volem orientar-nos en esports de moda i amb esportistes amateurs”, explica el cofundador i conseller delegat de l’empresa, Daniel del Barco.

Des d’Italian Foods calculen que en menys de sis mesos prop d’11.000 persones ja han tastat Fly Up!, que consta de cafeïna i taurina amb tocs innovadors en la seva formulació. Així mateix, l’empresa sabadellenca, creada fa uns tres anys, vol continuar innovant en aquest sector i té previst crear en un futur immediat una marca de begudes isotòniques. Perquè això sigui una realitat, Italian Foods busca inversors privats que puguin finançar aquesta línia de negoci, així com el projecte de Fly Up!.

4 milions d’euros de facturació

Així mateix, la companyia sabadellenca, que disposa de cinc treballadors, preveu tancar l’any amb 4 milions d’euros de facturació, pràcticament el doble que el 2021. Bona part de les vendes provenen de la marca Tutto Italia, que compta amb productes d’importació italiana tradicionals –pasta, pizzes, embotits i formatges–, que es poden trobar a les grans superfícies i supermercats (BonÀrea, Carrefour, El Corte Inglés i Dia).

Els productes de Tutto Italia es poden trobar més enllà de l’Estat, a diferents establiments de Portugal. En el cas de les llaunes de Fly Up! es poden trobar a tres cadenes de supermercats d’Itàlia. Ara, el propòsit de la companyia és expandir-se a altres països, com ara el Marroc. “Tenim clar que hem de diversificar línies de negoci per ser més competitius”, remarca Daniel del Barco.