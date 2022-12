Modernor i tradició a l’Eix Macià

La construcció de l’Eix Macià, amb el parc de Catalunya al capdavant, va comptar a principis de segle amb una convidada estrella: la Torre Millenium. L’edifici es va començar a construir el 1999 i la construcció es va acabar ara fa vint anys, el 2002, moment en què els seus 90 metres d’alçada el van convertir en el més alt de Sabadell i la comarca. És una obra dels arquitectes Enric Batlle i Joan Roig.

Amb aquesta fotografia, el sabadellenc Valentí Oliva volia mostrar “el contrast entre la modernor i la tradició”, de l’edifici amb els bancs del parc de Catalunya, des d’on ell va fer aquesta fotografia utilitzant un teleobjectiu. A més, apunta, “facis la foto des del parc o el barri antic de la Creu Alta, amb les casetes”, el contrast de magnituds és abismal. Al cap i a la fi, aquest és el gratacel de Sabadell, i és que “te’n vas a fer una volta per tot arreu i destaca”.

Oliva assegura que “el teleobjectiu permet fer coses divertides, perquè tot queda més proper”, com quan va fotografiar Montserrat des de Can Rull i semblava que la muntanya màgica estava a tocar del barri. En aquest cas, la fotografia està editada, tal com informa l’autor, per treure alguns arbres que hi ha entre el parc i les avingudes de Lluís Companys i Francesc Macià que no permetrien veure la torre amb tota la seva esplendor.

La inauguració de la Torre Millenium es va fer el 4 de febrer del 2003 i va comptar amb l’assistència del president de la immobiliària barcelonina que va promoure la seva construcció, Romà Sanahuja i l’aleshores alcalde de Sabadell, Manuel Bustos. El projecte es va estrenar amb la meitat dels 20.000 metres quadrats de superfície en 22 plantes adjudicats, tant a bufets d’advocats, empreses d’assessoria, transport i noves tecnologies i tenia l’objectiu de ser un revulsiu de l’activitat empresarial de la zona. I, sobretot, intentant no seguir el camí de la desaparició que aleshores ja traçava Del Llac Center.