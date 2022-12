La Pista Coberta de Catalunya estrena la nova superfície

La instal·lació de Sant Oleguer lluirà de nou el tartan original aquest cap de setmana després de mesos de provisionalitat amb motiu de la pandèmia. L’única Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya ha estat protagonista, els dos últims anys, més per temes extraesportius. L’equipament es va desmuntar el 2020 per convertir-se en l’hospital de campanya que havia de donar aire al Taulí, saturat per l’alta pressió assistencial dels casos de Covid-19, però no es va arribar a utilitzar mai.

Posteriorment, sí que es va utilitzar com a centre de vacunació massiva. A partir d’aquí, va començar un altre procés: l’estira-i-arronsa entre administracions per finançar les obres i refer la instal·lació. Finalment, Ajuntament de Sabadell, Diputació de Barcelona i Consell Superior d’Esports van signar un acord per sufragar la despesa de 550.000 euros que costava l’operació.

Durant el 2021 va haver-hi competició gràcies a la pista desmuntable que va oferir la Federació Catalana. Ara, amb la instal·lació de l’anella peraltada i la nova superfície de tartan, la Pista Coberta recupera la imatge d’abans de la pandèmia. Ho farà aquest cap de setmana amb una activitat frenètica que començarà avui dissabte a les 9 del matí. El plat fort serà una competició local, el Trofeu Promoció-Memorial Natàlia Amiel que organitza la Joventut Atlètica Sabadell (JAS). Consta de sis jornades i una participació que supera els 800 joves atletes en diferents categories. També hi haurà controls sub-16 i sub-20.

Material envellit

“El retorn a la normalitat, amb el nou tartan, és una gran notícia”, explica el secretari de la J.A. Sabadell, Joan Manel Prieto, tot i que els hauria agradat obrir la temporada amb un campionat de Sabadell indoor. “Ho vam plantejar a l’Ajuntament, però per temes burocràtics no va ser possible”, assegura. No descarten el 22 de desembre. D’altra banda, Prieto lamenta que “el material de la Pista Coberta s’ha envellit molt i necessitaria una renovació. Es tracta de la pista més utilitzada de tot Espanya. Tenim unes mancances greus en tanques i saltòmetres per exemple. És un tema que també coneix l’Ajuntament”.

La Pista Coberta de Catalunya tornarà a ser l’epicentre de l’atletisme català en totes les categories i també la seu del Campionat d’Espanya el mes de març. Una altra cita marcada en vermell al calendari és el Míting Internacional que probablement es farà el mes de febrer del 2023.