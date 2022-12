L’Arteneu, el cau d’art per a infants amb necessitats especials

Després de poc més d’un any de vida, l’Arteneu s’ha confirmat com el centre de referència a Sabadell en extraescolars per a infants i joves amb necessitats especials. El projecte, dirigit pel sociòleg Eloi Moyà i l’enginyera de telecomunicacions Anna Fernández, ha aconseguit el seu principal objectiu: ser un cau de creació artística i lleure per a persones d’entre 5 i 18 anys amb TDAH, TEA o FIL-Funcionament Intel·lectual Límit), sense excloure les persones que no tenen necessitats especials.

El fet d’estar a la icònica Casa Taulé de Sabadell –antiga seu de l’Aliança Francesa– ha permès l’Arteneu crear un clima de lleure més agradable. L’emblemàtic edifici modernista és, sens dubte, l’espai ideal per a dur a terme el conjunt d’activitats artístiques organitzades pel centre.

Suport del Banc Sabadell

Dit això, l’acompanyament diari del Banc Sabadell ha sigut imprescindible per al bon funcionament de l’Arteneu en aquests primers 365 dies d’activitat. L’entitat financera ha donat suport econòmic en el projecte i també suport humà, dos aspectes bàsics per assegurar el futur de l’espai. De fet, el Banc Sabadell continuarà oferint suport a l’Arteneu en cada un dels nous projectes socials que enceti, ja que els principals beneficiaris d’aquests projectes seran els ciutadans de la ciutat.

En aquest sentit, les principals activitats del centre, que són de grups de màxim 5 o 6 persones, es basen en la música, la dansa, les arts plàstiques i el teatre. “El nostre objectiu és crear un lleure que faci sentir bé als infants i joves amb necessitats especials. L’Arteneu és un espai creatiu en què treballem a través de l’art. Creem benestar”, afirma la coordinadora de les activitats del centre, Ainhoa Lladó.

A banda, l’Arteneu, que compta amb la col·laboració d’entitats com CIPO, Atendis, l’escola Xaloc, el Parc Taulí o l’Ajuntament, organitza multitud d’activitats i tallers complementaris. A tall d’exemple, aquest mes de desembre, el centre durà a terme un taller de pessebres, conjuntament amb l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell. Així mateix, l’Arteneu, tot i que el seu horari és de dilluns a divendres de cinc a vuit de la tarda, també disposa d’algunes activitats al cap de setmana, com ara la marxa nòrdica, que l’organitza en col·laboració de la Unió Excursionista de Sabadell (UES).

Ampli camí per recórrer

“Encara ens queda un llarg camí per recórrer, però estem satisfets del primer any de l’Arteneu. Tenim molta feina a fer, ja que volem que cada cop hi hagi més infants amb necessitats especials que gaudeixin de les nostres activitats. Tenim una missió molt important a Sabadell”, diu Eloi Moya.

El codirigent del centre detalla que aquest primer any d’activitat el propòsit de l’Arteneu era arribar al col·lectiu d’infants i joves amb necessitats especials descrit anteriorment. L’objectiu per aquest segon any serà involucrar les famílies dels infants amb necessitats especials i crear una xarxa de col·laboració amb el professorat de la ciutat. La sensibilització social serà el punt de partida d’aquests possibles futurs convenis.

Des d’Arteneu entenen que un dels pilars bàsics de la sensibilització social és disposar d’espais inclusius per als infants amb necessitats especials. “En el nostre centre els infants i joves no tenen risc d’exclusió social. Creiem que la inclusió no és tenir 26 infants en una classe, sinó tenir ràtios petites d’alumnes per oferir la millor atenció a cadascun d’ells. Això aquí ho tenim molt clar”, apunta Eloi Moya.

En la mateixa línia, Ainhoa Lladó assegura que amb la metodologia de l’Arteneu els infants i joves milloren les seves capacitats socials: “El primer cop que venen estan nerviosos i no volen saber res de nosaltres, però els següents cops estan molt a gust i els agrada venir. Moltes escoles ens han agraït la tasca que fem”.

La cafeteria, gran valor

Així mateix, des de fa un any Sabadell torna a tenir l’oasi de tranquil·litat que representa el pati interior de Casa Taulé. L’Arteneu hi gestiona de forma directa la cafeteria, que està oberta des de les 8 h fins a les 21 h, de dilluns a divendres. “La cafeteria també és un dels nostres pilars del projecte, ja que ens permet apropar-nos a la ciutadania de Sabadell”, exposa Anna Fernàndez.

En aquest sentit, la codirigent també remarca que els treballadors de l’establiment disposen de formació per tractar amb infants amb necessitats especials i participen en algunes de les activitats. “Organitzen tallers funcionals. Per exemple, aquest desembre explicaran com fer galetes de Nadal”, diu Fernàndez.