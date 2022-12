Descontent amb el CAP de Can Llong: “Volem més bates i menys corbates”

Crítiques a les portes del nou Centre d’Atenció Primària (CAP) de Can Llong. Membres de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS), de l’unió veïnal Can Llong-Castellarnau, residents del barri i de la plataforma Marea Blanca s’han concentrat davant del nou equipament, dies abans que obri les seves portes, per denunciar les seves “mancances”. En total, mig centenar de persones exigien millores del servei dos dies abans de la seva inauguració.

“Un CAP sense personal propi és tot un despropòsit”, lamentaven els manifestants. “Volem més bates i menys corbates”, apuntaven. El CAP Can Llong funcionarà com una extensió del de Can Rull i, per tant, compartiran equip de professionals i la seva gestió també dependrà de l’hospital Parc Taulí.

En aquest sentit, els veïns han reclamat un servei de gestió pública i lamenten que l’equipament sigui “massa petit” per atendre un barri que es troba en ple creixement. L’equipament té una superfície de 1.685 metres quadrats en una sola planta. Altres CAPs, com és el cas del centre de la zona Sud, disposen de tres plantes però equivalen en dimensions (1.700 metres quadrats).

Segons les previsions de Salut, dels pràcticament 20.000 usuaris assignats al CAP Can Rull, se’n derivaran 3.400 pacients a Can Llong, els que viuen més a prop del centre. En el futur, la previsió és que doni previsió a tot el barri, actualment amb gairebé 10.000 habitants, segons les darreres dades municipals. “Ara no atendrà ni a la meitat del barri”, han criticat els veïns. “No solucionarà res, farà continuisme del temps d’espera”, resava el manifest de Marea Blanca.

El Fofo Espinola, veí del barri des de fa 10 anys, sosté que cal pensar en una àrea bàsica de salut propi per l’àrea de Can Llong. “El barri està creixent, es preveu una població futura de 20.000 persones. I això és insuficient, estic decebut“.

“És un barri molt jove i creixent”

Una de les principals peticions del veïnat és també garantir la pediatria, ara concentrada al CAP Concòrdia per als veïns del nord. És un dels serveis que no incorporarà el nou CAP. De fet, Can Llong és un barri que té projecció i el que ha crescut, amb un 5,2% més d’habitants que fa cinc anys. I, en només un any, va guanyar 304 nous residents. També és una de les zones amb més terreny edificable disponible de la nostra ciutat.

El perfi Can Llong és un dels barris que acull més veïns joves de la ciutat, i és el que té un menor índex d’envelliment de la població. Al sector Berardo (Can Llong i Castellarnau) hi viuen pràcticament un 6% de sabadellencs.