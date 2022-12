Com cada any, Sabadell es bolca amb La Marató de TV3. La jornada solidària a Catalunya per excel·lència comptarà a la ciutat amb la participació d’entitats i associacions que organitzaran més d’una cinquantena d’activitats per recaptar diners i sumar en la causa.

Enguany, la cita se celebrarà el diumenge 18 de desembre, en una 31a edició centrada en les malalties cardiovasculars. De nord a sud, les propostes al llarg d’aquesta setmana, durant el mateix diumenge i també més enllà de la data fixada permeten els sabadellencs fer la seva aportació.

A. Junts per Sabadell

CAMINADA PEL RIPOLL

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Riu Ripoll

L’entitat informa: Caminada per la llera del Ripoll de sud a nord.

AFA Escola Miquel Martí i Pol

MATINAL FAMILIAR BATEGANT PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Escola Miquel Martí i Pol

L’entitat informa: Xocolatada popular, inflables, taller de dansa urbana i altres activitats. Per acabar el matí, una tómbola que farà BUM BUM! Les famílies del MMP per La Marató!

AFA Escola Nostra Llar de Sabadell

MERCAT SOLIDARI DE JOCS

Data: 16/12/2022 Hora: 16:00 Lloc: Pati de l’escola

L’entitat informa: Des de l’AFA de l’escola Nostra Llar s’organitzarà el dia de la festa de Nadal un Mercat Solidari de jocs, joguines i contes que hauran estat donats per les famílies de l’alumnat de l’escola per recollir fons per La Marató!

Andi Down Sabadell

PARADETA DE NADAL

Data: 12/12/2022 Hora: 16:00 Lloc: C/de la Rebública 39

L’entitat informa: Fem una paradeta on vendrem productes nadalencs (petits arbres artesanals, material per decorar els arbres, etc.). Tot el material està fet pels usuaris de l’entitat.

Artístik (Centre de Dansa i Teatre)

TEATRE MUSICAL “PIS COMPARTIT”

Data: 21/01/2023 Hora: 17:00 Lloc: Centre Cívic Can Rull – Sabadell

L’entitat informa: Teatre musical: “pis compartit”.

Associació de Puntaires Ribot i Serra

PUNTES DE COIXÍ

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Rambla, 69

L’entitat informa: Venda de petits detalls decoratius teixits en punta de coixí i demostració de com es treballen.

Associació de Veïns de La Creu Alta

LA CREU ALTA SOLIDÀRIA

Data: 17/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Auditori de “La Fundació la Caixa de Sabadell”

L’entitat informa: L’Escola de Música Creu Alta, de Sabadell, farà dos concerts el dissabte dia 17 i un el diumenge dia 18 de Desembre.

Data: 17/12/2022 Hora: 19:00 Lloc: Auditori de “La Fundació la caixa de Sabadell”

L’entitat informa: Aquest és el segon concert del dia 17 de l’Escola de música Creu Alta, que començarà a les 19 hores.

Data: 18/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Auditori de “La Fundació la caixa de Sabadell”

L’entitat informa: Aquest és el tercer concert, de l’Escola de música de la Creu Alta, ahir dia 17 en vàrem fer dos i avui diumenge 18 fem el tercer.

Associació de Veïns i Veïnes Rambla Centre

JOC DEL QUINTO

Data: 29/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Plaça de Sant Joan 1-A 08202 Sabadell

L’entitat informa: El quinto, també anomenat segons la zona quina, plena, rifla o loteria vella, és un joc típic de les dates nadalenques que es juga a diversos llocs del Vallès però on els números es canten en forma de joc i el fan molt més amè i divertit. La recaptació serà íntegrament per La Marató.

Associació esportiva yoga Sabadell

TALLER DE IOGA, FISIO I MUSICOTERAPIA PER A THOTOM

Data: 27/11/2022 Hora: 17:00 Lloc: Centre Cívic de la Creu Alta-Cal Balsach

L’entitat informa: Activitat dirigida a millorar la salut cardiovascular mitjançant la combinació del Ioga, la Fisioteràpia i la Musicoteràpia. Taller destinat a totes les persones independentment de les seves capacitats físiques, que vulguin experimentar dels beneficis de la combinació de les diferents disciplines.

Associació Gent Gran Sabadell Gràcia

DINAR, XOU I SORTEIG PER LA MARATÓ

Data: 17/12/2022 Hora: 13:30 Lloc: Casal Civic i comunitari Sabadell-Grácia

L’entitat informa: Dinar, passi del vídeo ‘Xou’ i sorteig de regals.

Associació Maother Dansa

BATECS EN DANSA

Data: 17/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Escola de dansa Bots

L’entitat informa: Batecs en dansa: Una petita peça ballada amb el cor. A partir de la fusió de dansa contemporània i modern jazz, realitzarem un taller coreogràfic pautat. Activitat per a totes les edats.

Cap Can Rull

EL CAP CAN RULL BATEGA AMB LA MARATÓ

Data: 16/12/2022 Hora: 10:30 Lloc: CAP Can Rull

L’entitat informa: El CAP Can Rull oferirà activitats des de les 8h fins les 20h. Esmorzar i berenar artesanals fets pels professionals del CAP, caminada solidària i activitat física guiada, activitats infantils (taller origamis, pinta-cares), rifa solidària amb col·laboració comerços barri, paradetes handmade.

Casal de l’amistat per la dona

MANUALITATS

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Plaça cinemes Imperial

L’entitat informa: Manualitats fetes per les dones del Casal de l’Amistat per la dona.

Centre Hípic La Granja de Terrassa

JORNADA SOLIDÀRIA

Data: 27/11/2022 Hora: 09:15 Lloc: https://centrehpiclagranja.com

L’entitat informa: Centre hípic, activitats a l’aire lliure. Activitats solidàries varies, passejades a cavall i en carro, orquestra en directe, servei de bar, exhibicions de cavalls i salt, exhibicions de kangoo. També punt de donació de sang.

Cercle Sabadellès 1856

ESFORÇA’T PER LA MARATÓ

Data: 17/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Cercle Sabadellès 1856

L’entitat informa: Al llarg del matí es posaran al servei dels usuaris tres bicicletes per fer proves d’esforç sota la supervisió d’un equip mèdic.

Chupipadel

TORNEO PADEL AMERICANO

Data: 17/12/2022 Hora: 19:00 Lloc: Padel 1 sabadell

L’entitat informa: Torneo Americano de padel “chupipadel amb La Marató”. Mixto,Femenino y Masculino. Todos los niveles. Premio para los Ganadores. Sorteo entre todos los participantes. Una parte de la inscripción irá destinado a la causa.

Data: 18/12/2022 Hora: 19:00 Lloc: Padel 1 sabadell

L’entitat informa: Torneo Americano de padel “chupipadel amb La Marató”. Mixto,Femenino y Masculino. Todos los niveles. Premio para los Ganadores. Sorteo entre todos los participantes. Una parte de la inscripción irá destinado a la causa.

CIPO i Taula d’entitats de voluntariat de Sabadell

SABADELL ES MOU COM UN SOL COR

Data: 27/11/2022 Hora: 11:30 Lloc: Plaça de la Creu Alta

L’entitat informa: Es farà una coreografia de la cançó “Junts som un sol cor”, creada l’any 2021 per les entitats de voluntariat de Sabadell i produïda per Xasqui Ten. La cançó mostra els sentiments, les emocions i l’experiència de fer voluntariat així com de la importància de compartir i tenir cura dels altres.

Club Falcons Sabadell

QUINTO SOLIDARI

Data: 18/12/2022 Hora: 12:15 Lloc: Club Falcons Sabadell

L’entitat informa: Quinto solidari amb regals obtinguts de les botigues de proximitat.

Club Tennis Sabadell

QUINTO

Data: 18/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Club Tennis Sabadell

L’entitat informa: S’organitza el quinto amb premis aportats pels nostres patrocinadors.

Complex d’Habitatges de Gent Gran Alexandra

ACTUACIÓ CORAL COR D’ACORDS

Data: 12/12/2022 Hora: 19:15 Lloc: Espai Alexandra. Sala polivalent

L’entitat informa: La gent gran d’Alexandra batega i es solidaritza novament amb La Marató, amb un concert divertit i dinàmic a càrrec de la Coral Cor d’Acords del Centre Parroquial Sant Vicenç.

Complex d’habitatges del Parc Central

TEATRE AL PARC CENTRAL

Data: 15/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Recinte del Complex

L’entitat informa: Actuació de la companyia de teatre Les vocals, grup amateur, integrat per gent gran, amb obres de creació pròpia. Sempre ofereixen propostes amb un vessant còmic i estrenaran l’obra ‘Fem camí cap a Nadal’.

Complex habitatges per a Gent Gran Sant Oleguer

JAZZ PER LES MALALTIES CARDIOVASCULARS

Data: 16/12/2022 Hora: 17:30 Lloc: Espai Sant Oleguer – Planta baixa

L’entitat informa: Fem circular la solidaritat! La gent gran de Sant Oleguer es solidaritza novament, gaudint i escoltant jazz instrumental i cantat que ens ofereixen els Blue Monkeys. Enguany per les malalties cardiovasculars.

El Gimnàs, Diables de la Creu Alta i Swingcopats

ACTUACIONS DANSA, VERMUT I BALLADA SWING

Data: 18/12/2022 Hora: 11:30 Lloc: Plaça de la Creu Alta, Sabadell

L’entitat informa: Actuacions de jazz i hip-hop de les alumnes de l’escola de dansa El Gimnàs. Ball social de lindy-hop organitzat per Swingcopats. Vermut a càrrec de l’Associació dels Diables de la Creu Alta.

Escola Bertran

CURSA POPULAR SOLIDÀRIA

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Parc Catalunya

L’entitat informa: Organització per part de l’escola i AMPA d’una cursa solidària oberta a tota la comunitat escolar.

Data: 21/12/2022 Hora: 16:00

L’entitat informa: L’AMPA de l’escola organitza una rifa solidària on se sortejarà una panera nadalenca.

Escola d’Educació Especial Xaloc – Sabadell Gent Gran

CAMINADA POPULAR PER UN COR SALUDABLE

Data: 01/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: av. de Matadepera del Barri de Ca n’Oriac

L’entitat informa: Es repartiran a les botigues que vulguin, unes guardioles amb uns petits objectes de regal per a que els clients puguin col·laborar per La Marató amb un donatiu, agafant, a canvi, l’obsequi elaborat per l’alumnat.

Data: 18/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: des de la Plaça del Pi fins Sant Julia d’Altura

L’entitat informa: Es repartiran dorsals per a la caminada amb un donatiu per a recaptar fons. Al llarg de la caminada de 3 kilòmetres es duran a terme 5 proves per identificar la salut cardiovascular dels participants. A cada prova es repartiran aigua, sucs naturals, i una llavor d’un arbre.

Escola de Dansa Mònica Escribà

BALLEM PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 17:00 Lloc: Auditori del Centre Cívic de Sant Oleguer

L’entitat informa: Exhibició de Dansa: Auditori Centre Cívic de Sant Oleguer (5€) Diumenge tarda en tres sessions (17h, 18h i 19h). Coreografies fetes amb les músiques del CD de La Marató d’enguany. A més d’altres escoles convidades.

Escola Guixot

OBRA DE TEATRE I CANTADA DE NADALES

Data: 15/12/2022 Hora: 15:30 Lloc: Sala d’actes de l’escola

L’entitat informa: El dia 15 de desembre, els nens i nenes de P5 realitzaran una cantada de nadales a la sala d’actes de l’escola, davant de les seves famílies. Segur que ens emocionaran un any més, cantant les cançons més tradicionals d’aquesta època de l’any.

Data: 16/12/2022 Hora: 15:30 Lloc: Sala d’actes de l’escola

L’entitat informa: El dia 16 de desembre, els nens i nenes de P4 realitzaran una cantada de nadales a la sala d’actes de l’escola, davant de les seves famílies. Segur que ens emocionaran un any més, cantant les cançons més tradicionals d’aquesta època de l’any.

Data: 19/12/2022 Hora: 15:30 Lloc: Sala d’actes de l’escola

L’entitat informa: El dia 19 de desembre, els nens i nenes de P5 realitzaran una cantada de nadales a la sala d’actes de l’escola, davant de les seves famílies. Segur que ens emocionaran un any més, cantant les cançons més tradicionals d’aquesta època de l’any.

Escola Mas Boadella

CANTADA DE NADALES

Data: 13/12/2022 Hora: 15:00 Lloc: Gimnàs de l’escola

L’entitat informa: Activitat de cantada de nadales dels/les nens/es de l’escola de P3 a 6è. Faran nadala, poema i cançó depenent del grup classe.

Data: 14/12/2022 Hora: 15:00 Lloc: Gimnàs de l’escola

L’entitat informa: Activitat de cantada de nadales dels/les nens/es de l’escola de P3 a 6è. Faran nadala, poema i cançó depenent del grup classe.

Data: 15/12/2022 Hora: 15:00 Lloc: Gimnàs de l’escola

L’entitat informa: Activitat de cantada de nadales dels/les nens/es de l’escola de P3 a 6è. Faran nadala, poema i cançó depenent del grup classe.

Escola Núria Vilella

SERVEIS DE PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Data: 07/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Escola

L’entitat informa: Serveis de perruqueria i estètica.

Fundació Club Natació Sabadell

UNA GOTA D’AJUDA

Data: 20/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Club Natació Sabadell

L’entitat informa: Farem una gota d’aigua amb tots els posts dels nostres col·laboradors i amics del Club i les seves donacions.

Grup Mutuam

VENDA DE CORS (MANUALITAT) “EL COR DE LA MARATÓ”

Data: 10/12/2022 Hora: 09:00 Lloc: Centre Assistencial Mutuam La Creueta

L’entitat informa: Hem posat una data, però la venda dels cors, realitzats pels residents, serà des de l’1 fins al 17 de desembre, inclòs.

Institució escolar Claret

MERCAT SOLIDARI – ORNAMENTS NADALENCS SOLIDARIS

Data: 19/12/2022 Hora: 16:00 Lloc: Col·legi Claret Sabadell

L’entitat informa: Cada nen-nena elabora ornaments nadalencs i els ven a la família. A l’escola es munta una parada durant 8 dies, els nens venen els productes a la paradeta (hores d’entrada i sortida de l’escola). El dia 19, dia del Concert de Nadal, últim dia de venda de treballs.

Institut Agustí Serra i Fontanet (IFE auxiliar de manteniment d’instal·lacions esportives)

TORNEIG ESPORTIU

Data: 17/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Institut Agustí Serra i Fontanet

L’entitat informa: Es prepara un torneig simultani de bàsquet, futbol, voleibol, tennis taula i petanca. El participants hauran d’inscriure’s prèviament a l’esport que participaran, i faran un una aportació d’1 euro per persona participant.

Institut Escola Virolet

CONCERT D’HIVERN

Data: 20/12/2022 Hora: 14:45 Lloc: Institut Escola Virolet

L’entitat informa: Es farà el tradicional concert d’hivern per part de l’alumnat d’infantil i primer, tercer i cinquè de primària.

Institut Les Termes

ESMORZAR SOLIDARI

Data: 16/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Institut Les Termes

L’entitat informa: Esmorzar solidari.

Joventut de la faràndula

RECAPTACIÓ A LA BOTIGA DEL TEATRE

Data: 18/12/2022 Hora: 18:00 Lloc: Teatre de la Joventut de la Faràndula

L’entitat informa: Recaptació d’un dels dies de la botiga de Pastorets. A més a més, es posa a disposició una urna a la botiga, per si algú vol fer una aportació.

L’Aula d’extensió universitària de Sabadell, per a la gent gran

Les liantes de la troka

ARTICLES SOLIDARIS FETS A MÀ

Data: 17/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Rambla de Sabadell, davant del Casal Pere Quart

L’entitat informa: Venda d’articles fets a mà per nosaltres, com xals, colls, gorros, bufandes, amigurumis, garlandes, clauers, atrapasomnis, etc. Tota la recaptació és íntegra per a La Marató, perquè el material és donat per la casa Katia i material nostre que cedim.

Mercat de la Creu Alta

XOCOLATADA

Data: 17/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Mercat de la Creu Alta

L’entitat informa: Xocolatada al mercat i inauguració de la decoració nadalenca que faran els nens de les escoles del barri.

Residència La Font

PARADETA SOLIDÀRIA

Data: 16/12/2022 Hora: 10:00 Lloc: Avinguda onze de setembre, 120. Residència La Font

L’entitat informa: Paradeta solidària on es posaran a la venta diferents productes artesanals i manualitats elaborats pels nostres residents. Us hi esperem!

Teatre Sant Vicenç

CONCERT I FESTIVAL DE NADAL

Data: 18/12/2022 Hora: 12:00 Lloc: Teatre Sant Vicenç

L’entitat informa: Concert de Nadal del Cor d’Acords i altres membres del grup de teatre Sant Vicenç.

Unió Excursionista de Sabadell

CROSS DELS ESQUIADORS, CURSA I CAMINADA DE MN

Data: 20/11/2022 Hora: 09:00 Lloc: Bosc de Can Deu, Sabadell

L’entitat informa: Cross dels Esquiadors, 47a Cursa Popular i 10a Caminada de Marxa Nòrdica Vine a viure una matinal esportiva, però també familiar i social. Entrepà de botifarra, sorteig de material, i molt més. Cursa popular: 4 o 8 km. Recorregut de marxa nòrdica: 10 km. Tota la informació a ues.cat

Unió Veïnal de Can Llong i Castellarnau

CAMINADA PER LA MARATÓ

Data: 18/12/2022 Hora: 10:15 Lloc: Plaça Lisboa

L’entitat informa: Caminada per els voltants del parc agrari al costat del barri, d’uns 7kms aprox. amb una dificultat baixa. L’inscripció es gratuïta, però tindrem guardiola per donatius.

Vedruna Immaculada Sabadell

ESMORZAR SOLIDARI

Data: 02/12/2022 Hora: 11:00 Lloc: Pati escola Vedruna Immaculada Sabadell

L’entitat informa: -Esmorzar de pa amb xocolata al pati de l’escola. -Fireta per a la venda de manualitats realitzades amb materials reutilitzats.