Farrés planta Salut en l’estrena del CAP Can Llong: “No donarà una resposta adient a la ciutadania”

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, no ha assistit a la visita institucional que s’ha fet aquest dilluns al matí al CAP Can Llong amb motiu de la seva imminent posada en marxa, prevista per dimecres 14 de desembre. Farrés assegura que el nou equipament “no donarà una resposta adient a la ciutadania” i el Govern reclama més personal. D’entrada, 3.400 persones tindran assignat aquest nou equipament.

El Departament de Salut havia anunciat la presència de Marta Farrés en la visita, però la sabadellenca no s’hi ha presentat al·legant, en un fil de Twitter, que “estem en desacord amb la proposta de funcionament que la conselleria de Salut ha previst per al nou equipament”.

L’alcaldessa apunta que el nou CAP “no comptarà amb un equip de professionals propi sinó que serà un desdoblament de l’equip de primària del CAP Can Rull”, i creu que d’aquesta manera no es pot atendre correctament la ciutadania, alhora que “comportarà una sobrecàrrega addiconal per al conjunt de professionals”. Farrés també ha etzibat que aquestes consideracions les va fer saber al conseller de Salut, “de qui encara espero resposta”.

“Reclamem els professionals que pertoquen”

Per la seva part, el regidor Eloi Cortés ha insistit en el missatge de l’alcaldessa en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local. Cortés recorda que Can Llong és el barri que ha crescut més en els últims anys i un dels que més ho farà previsiblement en els pròxims, i augura que el nou CAP quedarà petit aviat “i en quatre dies tindrem el mateix volum de crítiques que amb la resta”. Per això, reclama més professionals, ja que “no té sentit un equipament sense personal propi, demanem que es doti amb els professionals que pertoquen”, reclama el regidor.

El PSC reclama el servei de pediatria

El CAP Can Llong atendrà una part de la població d’aquest barri que fins ara estava assignada al de Can Rull. Només seran persones adultes, ja que l’atenció pediàtrica es farà al CAP Concòrdia, on està concentrada la pediatria de la zona nord de Sabadell.

Per això, el PSC presentarà una moció al ple municipal d’aquest dimarts dia 13 de desembre perquè l’Ajuntament insti Salut a prestar “atenció pediàtrica i una cartera de serveis completa” al Centre d’Atenció Primària Can Llong.