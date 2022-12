Mai tants passatgers a l’Aeroport de Sabadell

Mai, i des que Aena comptabilitza el nombre de passatgers als aeròdroms de l’Estat espanyol, havien passat tants passatgers per l’Aeroport en un any natural. És cert que encara ens trobem a inicis de desembre, i el nombre final és una incògnita, però en el període de gener a novembre d’enguany, en onze mesos, s’ha batut el rècord històric de visitants, amb un total de 5.570, superant així els 5.186 del passat 2021, segons dades d’Aena, després que aquest mes de novembre passessin per l’aeroport 460 persones.

Uns registres que serveixen per confirmar que Sabadell s’ha situat com un pol d’atracció per a l’aviació corporativa, amb una mitjana mensual de més de 550 passatgers en els vols executius. Mentre el volum d’operacions es veu limitat per la impossibilitat d’ampliar la pista principal i per tractar-se d’un aeroport que només pot operar en condicions de vol visual, fet que li resta hores d’activitat aeroportuària, el volum de passatgers encara pot créixer substancialment.

Aquest creixement –dels 4.540 del passat 2018 als 5.574 d’aquest 2022– s’explica per la implantació de la normativa de principis d’any per part d’Aena de prohibir als avions monomotors turbohèlix, un tipus de jet privat amb capacitat per transportar fins a nou passatgers, operar a l’Aeroport de Barcelona – El Prat. Una decisió que en aquest cas ha beneficiat als interessos de la ciutat en augmentar el volum d’aquest segment executiu, situant-se com l’alternativa principal per a tots els vols que fins fa escassos mesos operaven a la capital catalana. La nova directiva per part d’Aena d’àmbit internacional, que exclou els vols ambulància, de salvament, d’Estat o de serveis públics sempre que no tinguin finalitat comercial, recorda també la prohibició de totes aquelles aeronaus que tinguin un pes superior als 2.000 kg abans d’enlairar-se.

Fregant les 50.000 operacions

El creixement de passatgers també ve acompanyat d’un augment pel que fa al nombre d’operacions durant el passat mes de novembre, segons dades d’Aena. Durant aquest període s’han comptabilitzat 4.162 enlairaments o aterratges, un 13,3% més que el mateix novembre del passat 2021 (3.675).

Amb aquests registres, i sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, l’Aeroport clourà el 2022 situant-se prop de les 50.000 operacions anuals, lleugerament per sota que el passat 2021, que s’explica per l’aturada de l’activitat aeroportuària, durant el mes d’agost, per tasques de pavimentació a la pista principal.