Asseu-te al pupitre amb el nou suplement Família i Nens

El Diari de Sabadell estrena el suplement Família i Nens, ara en format web i amb més freqüència de notícies i un format renovat . El suplement ja no serà un contingut exclusivament del nostre diari en paper: s’ha modernitzat i ara també podrà consultar-se gratuïtament en digital.

Et proposem un espai on informar-te de tot el que passa a les escoles, dels millors plans per fer amb infants a Sabadell o dels consells dels experts per encarar les diferents etapes de creixement educatiu a la nostra pàgina web. ‘A l’Aula’ podreu endinsar-vos amb nosaltres als centres educatius de la ciutat per a conèixer tot el que passa des del pupitre fins a la pissarra: activitats innovadores, celebracions de dates assenyalades o els diferents models per aprendre. I, en canvi, a l’espai ‘A Casa’ us donarem alguns consells per donar continuïtat al procés educatiu dels més petits també fora de l’escola.

Reservem un apartat a plans per fer en família per detallar-vos quines són les millors activitats per fer amb infants a Sabadell perquè gaudir i passar-ho bé també és sinònim d’aprendre nous coneixements.