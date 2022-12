El nou portal Cases, l’actualitat immobiliària de Sabadell en un clic

El Diari de Sabadell estrena un nou canal específic dedicat al sector immobiliari de la ciutat. Es tracta d’una evolució del suplement imprès D.S. Cases, que ara també tindrà presència a Internet amb un estil renovat i una major freqüència de publicacions.

Notícies sobre el sector immobiliari, cases de somni i decoració configuraran aquest nou espai, al qual es podrà accedir des del web del Diari i, directament, a https://www.diaridesabadell.com/suplements/cases/. El ‘Cases’ ampliarà d’aquesta manera el nombre de publicacions, de forma regular a Internet i, mensualment, en paper, amb la voluntat de ser útil i acompanyar els lectors, tant particulars com professionals del sector.

D’aquesta manera, a la secció ‘Cases de somni’ visitarem les cases més singulars de Sabadell, obres d’arquitectes reconeguts o rehabilitades pels despatxos d’arquitectura sabadellencs. A ‘Mercat immobiliari’ es podrà conèixer l’actualitat immobiliària de la ciutat, tant en obra nova com en rehabilitació.

Hi haurà articles d’anàlisi sobre l’evolució dels preus de compra i lloguer, així com de l’oferta i la demanda del mercat; entrevistes a professionals per conèixer les perspectives del sector i altres articles de novetats sobre nous materials o tècniques, per posar alguns exemples. I, a ‘Decoració’, trobaràs tot tipus d’idees per decorar la casa i que s’impregni de la teva personalitat.