Plàcid Garcia-Planas: “Si Ucraïna no existia, ara existeix: les guerres són molt fundacionals”

Al món hi ha moltes guerres, però algunes es produeixen en certs llocs que fa que tinguin una major dimensió, com és el cas de la invasió de Rússia a Ucraïna, que ja fa deu mesos que dura. El periodista sabadellenc Plàcid Garcia-Planas ha estat el convidat de la darrera sessió de l’any a la Comissió de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell, on ha analitzat la situació actual.

Garcia-Planas creu que “si Ucraïna no existia [abans de la guerra], ara existeix: les guerres són molt fundacionals”, i ha recordat el mes que va passar a la zona d’Odessa cobrint el conflicte per La Vanguardia. Aleshores, una de les coses que el van sobtar va ser la fermesa amb la qual la població ucraïnesa “més que saber què són o volen ser, tenien més clar que no volien ser russos”.

Oportunitats per al comerç

A parer del sabadellenc, aquest conflicte mou el tauler de la geopolítica mundial, i en aquest context “Xina se sent molt incòmode”, perquè “anava avançant i la guerra a Europa entorpeix el seu camí per tenir més poder en el món”. Això sí, en l’àmbit comercial es mostra convençut que el comerç sempre acaba trobant escletxes per arribar als seus clients. Ho va aprendre al setge de Sarajevo, ja fa més de dues dècades, quan tot i la guerra un restaurant “tenia llagosta fresca si no cada dia, cada dos o tres”.

Els assistents a la sessió de la Cambra buscaven respostes a la crisi que genera la guerra a Ucraïna, sumada a la recuperació de la Covid i l’actual encariment del cost de l’energia, entre altres. I el reporter ha assenyalat que Europa té l’oportunitat de créixer, aprofitar la llibertat que es gaudeix als països europeus i que aquest és un continent on volen venir moltes persones. “Convertim-nos en un resum del món i espavilem-nos”, ha dit.

La pregunta a Putin

El reporter ha recordat una anècdota que es va produir en la cimera del G8 a Okinawa (Japó), a la qual va assistir com a periodista. En acabar, cada president feia una roda de premsa en sales diferents i el sabadellenc va anar a la de Vladímir Putin, aleshores un líder no tant conegut com els seus homòlegs dels Estats Units (Bill Clinton) o França (Jacques Chirac).

A la sala hi havia unes 15 persones i Garcia-Planas va fer la primera pregunta al líder: “És veritat que a la cimera Chirac l’ha criticat pels drets humans a Txetxènia?”, va preguntar. I la resposta de Putin va ser un reflex de l’orgull cap al seu país: “Al senyor Chirac, perquè sàpiga què és el Kremlin, li he regalat un llibre il·lustrat del Kremlin. Següent pregunta?”.