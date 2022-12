El Govern municipal creu que “defensar” el Ripoll i fer el SurfCity és compatible

És compatible revitalitzar i naturalitzar el Ripoll i, alhora, permetre-hi la construcció d’una piscina d’onades artificials? Aquest és el debat que va sorgir en el ple municipal d’aquest mes de desembre, ahir dimecres, en el transcurs de la votació sobre la sol·licitud de 4 milions d’euros de fons europeus Next Generation per transformar l’entorn fluvial. El punt es va aprovar per unanimitat, i Sabadell sol·licitarà per segona vegada aquesta subvenció, però els diferents partits polítics van mostrar discrepàncies sobre els projectes que sobrevolen el riu.

Des del Govern, el seu portaveu, Pol Gibert, va posar sobre la taula que el projecte de 4 milions d’euros “suposa una nova etapa” per revitalitzar l’ecosistema del Ripoll i la seva diversitat. Alhora, apunta que permetria reparar l’històric despreniment de talussos, tenir cura de la vegetació i plantar uns 600 arbres, fer front a espècies invasores i disposar d’una entrada més fluida de l’aigua depurada als sobreeixidors. I fer-ho amb la col·laboració de la UAB, l’ETSAV i el Consorci Besòs Tordera. Ciutadans dona suport a l’executiu en aquesta qüestió, perquè “és un projecte seriós, solvent i necessari per la ciutat”, en paraules del seu portaveu, Adrián Hernández. I, des de Junts, el seu portaveu, Lluís Matas, va justificar el vot favorable perquè “volem que Sabadell tingui un entorn natural dignificat, amb usos adequats i una urbanització més segura i adient perquè tots hi puguem passejar i fer les activitats d’oci i lleure que fem sovint”.

‘O una cosa, o l’altra’

Des d’ERC, la Crida, i l’Adenc i la Plataforma en Defensa del riu Ripoll, que també van participar al debat, coincideixen en el fet que “estem d’acord amb la renaturalització del Ripoll, però promoure una piscina de surf a la llera del riu (SurfCity), no té res a veure amb millorar-ne el seu valor ecològic i que pugui contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania”, va assegurar el regidor republicà Pere Farrés. Per la seva part, el president de l’Adenc, Joan Carles Sallas, va assegurar que “no podem jugar totes les cartes” i insta el consistori a “valorar a quines renuncia”. Al seu parer, “seria intel·ligent que l’Ajuntament renunciés al SurfCity”.

La portaveu de la Crida, Nani Valero, va apuntar que amb els diferents projectes que el Govern té sobre la taula “es posa de manifest la incoherència permanent amb què el govern del PSC i els seus socis entomen la responsabilitat política i de govern pel que fa a l’entorn natural i al medi ambient, al rodal i a l’emergència climàtica”. En el torn de rèplica, el socialista Pol Gibert va defensar el SurfCity perquè “consumeix molta menys aigua, és molt més sostenible i recupera una part de la vegetació. I ningú parla de la Bassa, que sembla que no existeixi i és una de les més grans d’Espanya. Si la intenció de l’Adenc i la plataforma és amenaçar de boicotejar aquesta subvenció, ens trobaran davant defensant el riu”. També va recordar que el terreny on es vol instal·lar el SurfCity està disponible des de fa dècades sense que se n’hagin canviat els usos que ho podrien impedir.