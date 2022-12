La Torre Millenium de Sabadell celebra el seu 20è aniversari

L’edifici més alt de Sabadell i del conjunt del Vallès Occidental, la Torre Millenium, amb 90 metres d’alçada, celebra el seu 20è aniversari. Aquest centre econòmic, situat a l’Eix Macià i construït l’any 2022, concentra desenes d’oficines d’empreses en els seus més de 20.000 metres quadrats. Al llarg de dues dècades, la Torre Millenium, doncs, s’ha convertit en un espai propens per al desenvolupament empresarial de la zona.

Per celebrar l’aniversari, el conjunt de professionals que treballen a empreses de l’edifici han gaudit d’un aperitiu informal, que ha tingut lloc just a l’exterior del centre aquest dijous al matí. Amb música en directe de fons, desenes de persones no s’han perdut l’aperitiu, que s’ha allargat gairebé tres hores.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, també ha assistit a l’esdeveniment, acompanyada per les regidores Mar Molina i Montserrat González. L’edil de la ciutat ha mostrat la seva alegria per als 20 anys d’activitat de l’edifici. “Commemorem els 20 anys de la Torre Millenium, un edifici d’arquitectura moderna i representatiu de la nostra ciutat per ser l’edifici més alt de Sabadell i del Vallès Occidental. Està ocupat per oficines d’empreses i professionals liberals i és un centre econòmic de referència”, ha expressat.

Un cost d’uns 20 milions d’euros

La Torre Millenium va tenir un cost aproximat d’uns 20 milions d’euros i va ser obra dels arquitectes Enric Batlle i Joan Roig. Tot i que l’edifici ja estava construït l’any 2002, la seva inauguració oficial va ser el febrer de 2023, i va comptar amb l’assistència del president de la immobiliària barcelonina que va promoure la seva construcció, Romà Sanahuja, i l’aleshores alcalde de Sabadell, Manuel Bustos.

El projecte es va estrenar amb la meitat dels 20.000 metres quadrats de superfície, en 22 plantes, adjudicats, tant a bufets d’advocats, empreses d’assessoria, transport i noves tecnologies i tenia l’objectiu de ser un revulsiu de l’activitat empresarial de l’Eix Macià.

IDP, Robotics i Repara Tu Deuda, principals empreses

La Torre Millenium disposa de més de 40 empreses. Entre les que tenen més múscul financer, trobem IDP, Robotics (ara VisualTime, A Cegid Company) i Repara Tu Deuda, entre altres. L’edifici, a més, compta amb un gimnàs a la planta baixa i amb un mirador a la planta 22.