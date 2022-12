Fa 80 anys que el Teatre Sant Vicenç envia Satanàs a l’infern

El Teatre Sant Vicenç ha celebrat divendres al vespre el 80è aniversari de la primera funció d’Els Pastorets, la vigília abans de l’estrena d’aquesta temporada nadalenca. La primera representació del clàssic de Josep Maria Folch i Torres per part de l’entitat va ser el 1942, quan el grup de teatre parroquial estava instal·lat a l’aleshores Cercle Republicà Federal de la Creu Alta, al carrer Fernando.

La celebració ha aplegat més de 175 persones, entre les quals una seixantena dels actors que hi van participar els anys 70, que han sigut homenatjats. S’ha menció especial al veterà director Antoni Garcia, en honor a la feina feta durant molts anys. També hi ha estat l’alcaldessa de Sabadell,Marta Farrés, la junta de l’entitat i molts dels socis. L’aniversari es commemora amb una exposició de fotografies històriques, que plasmen l’evolució de la representació, tant de l’escenografia com del vestuari o els personatges, els assajos, les direccions… També s’han exposat tots els programes de mà que s’han pogut conservar. A més, s’ha reproduït un vídeo amb la història de l’entitat, explicada des de 1942.

Es busquen entrades

Ni Teatre Sant Vicenç ni la Joventut de la Faràndula no volen disgustos i ho adverteixen: les entrades estan volant. El primer cap de setmana de representació d’Els Pastorets, per les dues entitats, ha arribat gairebé esgotant localitats. És possible que en les pròximes hores acabin penjant el cartell de ‘complet’.

L’estrena de les dues entitats arribarà dissabte a la tarda. El Teatre Sant Vicenç ha programat totes les funcions a les 17.30, les següents dates: 17, 18 i 26 de desembre; 1, 6, 7, 8, 14, 15 i 22 de gener. Aquest any, han introduït novetats en el vestuari i l’escenografia i han renovat els actors dels papers principals.

Pel que fa a la Joventut de la Faràndula, les representacions seran els dies 17, 18, 26 de desembre i 1, 8, 14 i 15 de gener, a les 18 h. El dia 24 de desembre, la funció serà a les 17h.

Més de dues-centes persones participen en la funció de forma directa o indirecta. Una gran novetat és la revisió de la dramatúrgia amb la voluntat d’integrar una perspectiva de gènere al muntatge.