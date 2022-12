Violència masclista a Sabadell: 641 denúncies des de l’inici del 2022

Els jutjats de Sabadell han tramitat 230 denúncies per violència de gènere el tercer trimestre del 2022 i es postulen com els líders al Vallès. Per lesions lleus (73,6%), maltractament habitual (5,2%), contra la llibertat, integritat moral i intimitat (7,8%) o trencament de penes i mesures (13,4%), entre d’altres. La gran majoria de les vegades, són les dones les que decideixen delatar el seu agressor (86,1%), però no sempre són elles les que alerten els tribunals. En el cas de Sabadell, un gruix important de les denúncies (13,9%) arriben a les dependències judicials a través d’un comunicat de lesions.

“No és fàcil denunciar. Et poden les inseguretats d’estar exagerant, l’amor que tens o has tingut a aquella persona, la por a les conseqüències…”, enumera l’Anna, víctima de maltractament psicològic per part de la seva ja exparella. Ella mai va arribar a denunciar-lo, però va armar-se de valor per posar punt final a la seva relació. És un dels casos que invisibles a ulls de la justícia. Però des de principi d’any, els jutjats de Sabadell han tramitat 641 denúncies per violència de gènere. El 2022 tancarà, previsiblement, per sobre de les 800 denúncies a l’edifici de l’Eix Macià. De fet, els casos de violència masclista que rep Sabadell supera amb distància les denúncies tramitades a Terrassa (168) i la resta de partits judicials de la comarca.

Al Vallès, xifres de rècord

El Vallès Occidental, amb un total de 592 denúncies aquest darrer trimestre, torna a batre xifres de rècord: es tracta de la xifra més alta notificada des que hi ha registres, només per darrere de les denúncies interposades el trimestre anterior (628). De fet, al Vallès es redueixen les denúncies un 5,7%.

En el tercer trimestre de 2022, la comarca té una ràtio de 12 denúncies per cada 10.000 dones residents. La del conjunt de l’Estat és la més elevada (20,5), seguida de la catalana (15,9) i de la província de Barcelona (14,5). Des del primer trimestre del 2013, quan hi ha dades registrades, s’ha produït un increment de la ràtio de denúncies per violència masclista, tot i que al Vallès comarca i a la província el creixement ha estat inferior que al conjunt de Catalunya i d’Espanya.

Durant el tercer trimestre s’han registrat un total de 673 delictes a la comarca. 449 són per lesions lleus, 77 per delictes de maltractament habitual, 65 per trencament de penes i mesures i 47 per delictes contra la llibertat, la integritat moral, la intimitat i l’honor. Als jutjats de Sabadell, el darrer trimestre s’han notificat 269 delictes vinculats a la violència de gènere.

D’altra banda, a Sabadell s’han admès a tràmit durant el tercer trimestre 43 ordres de protecció: 19 han estat adoptades i 24 s’han acabat denegant. De fet, els jutjats de Sabadell presenten una elevada proporció de denegacions d’ordres de protecció del 55,8%. La mitjana vallesana és del 49,2%.