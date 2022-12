Laura Andrés i Marina Prades, els dos estels nadalencs que espera la CavaUrpí

Són anunciades com una epifania artística en temps nadalencs. La pianista sabadellenca Laura Andrés i la cantant i violinista Marina Prades arriben aquest diumenge a la CavaUrpí, a les 18.30 h. Ho faran sota el títol Els dos estels de Nadal.

El concert es planteja, tal com comenta el responsable d’UiU Promotors Pere Urpí, “com un repertori bonic a veu, piano i violí, i un moment per compartir amb les persones que estimem, per emocionar-nos i oblidar el món per un instant”.

Les dues músiques oferiran “versions úniques i irrepetibles, en un format que debuta en aquest projecte, a frec del seu esclat a La Marató de TV3 d’aquest any, en què excel·leixen al capdavant de la cançó Try de Pink, traduïda com Lluitar.

I això no ho és tot per a aquest cap de setmana a la CavaUrpí. Dissabte arriben el grup tribut dels Beatles sabadellenc, The Beatboys, que han exhaurit entrades.

Ni el duet ni The Beat Boys ho tenen fàcil aquest cap de setmana davant del públic més fidel de l’Urpí. Els artistes estan precedits per Maria del Mar Bonet, que va exhaurir entrades tant dijous com divendres a la CavaUrpí. La cantant, que suma més de mig segle de domini d’escenaris, va oferir un doble concert de Nadal amb el músic valencià Borja Penalba, dijous i divendres.