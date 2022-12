Tajonar ha estat un terreny pantanós pels tècnics del CE Sabadell

El Sabadell visita aquest diumenge (12 h) la Ciutat Esportiva de Tajonar per enfrontar-se al filial d’Osasuna Promesas. Ho fa en una situació delicada, en zona de descens, i fins i tot el tècnic, Gabri Garcia, entén que pugui ser qüestionat després de fer un ‘5 de 21’ en les últimes 7 jornades. De totes maneres, no creu que el partit es converteixi en un ultimàtum cap a ell.

Tajonar, però, s’ha convertit històricament en un escenari pantanós per diversos entrenadors arlequinats. Allà va acabar la seva trajectòria, per exemple, Joan Francesc Ferrer, Rubi, la temporada 04/05 després de perdre per 1-0. En realitat, feia setmanes que es parlava de la seva destitució. Era un tècnic encara en projecció que ara està plenament consolidat a l’elit del futbol estatal (Almeria).

Anant més lluny en el temps, en la temporada 83/84, el mític Antonio Jaurrieta va trontollar en caure per 2-1 en un partit disputat al Sadar. Una derrota que va encendre les alarmes perquè el Sabadell estava dissenyat per l’ascens. Tres setmanes després es ratificava la seva destitució. Salvador Cadena va fer de pont i Vicente Dauder seria l’encarregat de tancar l’ascens a Binéfar.

També Jaume Bonet va iniciar a Tajonar la seva fatídica ratxa amb una derrota per 2-0, marcada per l’expulsió de l’argentí Iván Fassione. A partir d’aquell resultat, el Sabadell va encadenar cinc derrotes en sis jornades fins a consumar-se el cessament de Bonet, qui no va ser capaç de guanyar cap dels 11 partits dirigits.

Moya es va salvar

L’ultimàtum més clar i contundent va ser el de Ramón Moya en la temporada 08/09. De fet, ja s’havia anunciat la seva destitució una setmana abans, però el club, amb Joan Soteras a la presidència, finalment va recular i va decidir donar-li dos partits de marge. A Tajonar va guanyar (1-2, amb dos gols de Mejías) en una tarda de pluja i fred i després va confirmar la seva continuïtat amb un meritori empat contra el Barça B. Una decisió encertada perquè el Sabadell acabaria jugant el play-off d’ascens, estroncat amb la derrota a Irun. Aquell 1-2 és l’única victòria del Sabadell a Tajonar en les seves cinc visites.