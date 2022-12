El Club Natació Sabadell de vòlei guanya al cuer i ja iguala les victòries de tota la lliga passada

Objectiu assolit. El Club Natació Sabadell masculí no ha fallat en l’últim compromís de l’any a la pista del cuer CV Sayre Décimas (0-3) i consolida la seva posició en la zona mitjana de la taula de la Superlliga2 quan s’arriba a l’equador de la competició. De fet, el conjunt de Pozzato ha igualat les cinc victòries de tota la lliga passada i tot apunta que no patirà gaire per certificar la permanència.

El conjunt canari, tot i la seva crítica situació, ha sortit amb empenta i en el primer set s’ha avançat amb un 9-7. Ha estat com un avís per motivar al conjunt nedador, que ha millorat en el joc de recepció i atac per remuntar i imposar-se per 16-25 en 23 minuts.

La concentració s’ha mantingut al segon set amb un avantatge contundent de sortida (3-14) que els locals, amb orgull, han reduït fins al 9-14. A partir d’aquí, els sabadellencs han recuperat la seva millor versió i ja no han concedit gairebé res (12-25).

Aquesta tònica de superioritat del Club ha tingut continuïtat en el tercer set després d’uns compassos inicials igualats (8-10). De nou la qualitat sabadellenca ha dictat sentència i en 19 minuts ha liquidat el partit (15-25). Triomf còmode i convincent dels nedadors.