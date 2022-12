Esplendorosa CavaUrpí, vestida de Nadal

La CavaUrpí viu dies intensos, com a epicentre de la música en viu a Sabadell. La sala privada de concerts ha encarrilat quatre dies seguits de sold out: ple absolut per viure les actuacions de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, The Beatboys i l’espectacle Els dos estels de Nadal, de Laura Andrés i Marina Prades. Però, realment, la bona notícia és que encara no ha acabat la temporada cultural d’UiU Promotors, que cuejarà amb una proposta que assegura èxit en la venda d’entrades, ja que assistir-hi ja forma part de la tradició nadalenca de molts sabadellencs.

Es tracta de la funció d’Il·lús Teatre, que en aquesta ocasió serà Com passa el temps…!, un cabaret literari nadalenc concebut i dirigit per Jordi Fité que es podrà veure en set ocasions entre el 23 i el 30 de desembre

(21 h).

L’espectacle, que servirà d’inici de la celebració dels 25 anys d’Il·lús Teatre, combinarà estils, gèneres, cançons i música en directe. Hi participaran Jep Barceló, Òscar Castellví, Montse Martínez, Pep Muñoz, Sílvia Ricart i Montse Vidal, en l’apartat interpretatiu, i Marina Prades i Dani Campos, en l’àmbit musical. La intenció de l’obra, tal com detalla Fité, serà “sacsejar l’esperit i aportar elements que, a partir de la reflexió, facin millorar el món”. El director s’inspira en referents com Shakespeare, Molière, Pirandello, Joan Brossa, Josep Pedrals o Joan Oliver. “Fugint d’elitismes, apostant per espectacles oberts a tothom per tal que el públic s’acosti a la cultura i en surti enriquit i transformat”, matisa.

Maria del Mar Bonet, com a casa

L’única síntesi vàlida del mig segle de trajectòria insaciable de Maria del Mar Bonet només la pot fer ella. I a dalt de l’escenari. Així ho va fer a la CavaUrpí, acompanyada del músic valencià Borja Penalba. Afortunats van ser els sabadellencs que van poder gaudir del recital de la mallorquina, que va combinar composicions pròpies, de grans poetes i cançons populars. Bonet va obrir les vetllades amb Jo d’aquesta cançó en dic Ripoll, una picada d’ullet al gran poeta de casa nostra, Pere Quart. Amb el públic a la butxaca, va desplegar l’encant de, per exemple, Me n’aniré de casa o Criatura dolcíssima, de Llach. I, esplèndida, va marxar amb Alenar, Els ulls i La Balanguera.

‘Medley’ de Nadal, a la CavaUrpí. Per Anna Salomó

Diumenge a la tarda, l’espai captivador de la CavaUrpí va ser l’escenari perfecte per abraçar el gran talent de la pianista sabadellenca Laura Andrés i la cantant i violinista Marina Prades, que van oferir un concert de nadales, amb el títol Els dos estels de Nadal.

L’ocasió demanava clàssics com Santa nit o El noi de la mare, presents a la vetllada, però el públic també va poder gaudir d’un “medley nadalenc per fer fora les penes”.

Com a nota final, i en exclusiva en aquest format, van presentar Lluitar, la versió de Try, de Pink, per a La Marató de TV3.