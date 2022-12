L’ATM congela els preus del transport públic el 2023

El consell d’administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat aquest dilluns mantenir congelades les tarifes del transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona el 2023, per tercer any consecutiu. L’entitat donarà així continuïtat al descompte del 20% de la T-usual i la T-jove, a l’espera de la decisió del govern espanyol de si manté la bonificació del 30% addicional, que fa que els usuaris puguin adquirir ara aquests títols a meitat de preu. D’aquesta manera, de moment, es pot afirmar que la T-Usual i la T-Jove seran un 20% més econòmiques, però els preus podrien incrementar si no es confirma la subvenció del 30% que aporta l’Estat.

“El 2023 no hi haurà increments dels preus del transport públic i ja hem avançat que continuarem posant l’aportació de les administracions que fem per garantir la bonificació que vam iniciar el 2022 amb la plena confiança que el govern de l’Estat mantindrà també la seva part”, ha destacat la regidora d’Ecologia i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, en roda de premsa. “És el que necessita la gent”, ha ressaltat.

Pendents de la bonificació de l’Estat

Per la seva part, la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha apuntat que els preus actuals quedaran fixats definitivament quan l’Estat confirmi, entre el Consell de Ministres d’aquesta setmana i el de la vinent, que manté la seva contribució. “Aquestes tarifes seguirà en vigor fins al 31 de desembre de 2023”, ha resumit. Tot i que ha destacat que és una “bona notícia” és deu a una “excepcionalitat” social i econòmica que pateix bona part de la població en un context d’escalada de preus causat per la invassió d’Ucraïna.

Actualment, l’Estat bonifica un 30% dels títols, però els membres de l’ATM (Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona) bonifiquen un 20% “extra” en alguns bitllets d’ús habitual com la T-jove o la T-usual.

Caducitat dels bitllets actuals

En el cas que l’administració de l’Estat mantingui finalment les subvencions del 30%, a l’ATM donen gairebé per fet aquest escenari, la taula de preus del transport públic es mantindria idèntica a la vigent el desembre de 2022. Pel que fa a la prolongació de la gratuïtat de l’abonament recurrent de Rodalies de Catalunya queda pendent de l’aprovació oficial de les seves condicions d’ús per al 2023 per part de l’administració de l’Estat i de la seva publicació per part de l’ATM.

Respecte de la caducitat dels bitllets actuals, l’ATM ha confirmat en una nota de premsa que tots els títols de transport adquirits el 2022 caduquen el 15 de gener de 2023. En el cas que finalment s’apliquessin íntegrament les mateixes bonificacions que en el període setembre-desembre de 2022, la caducitat dels títols de 2022 es prorrogaria durant tot l’any 2023.