La VIII edició d’Art Emergent promociona els artistes locals

Sabadell és una ciutat amb molt d’art. Edificis modernistes, escultures i diversos museus així ho demostren. Grans artistes han nascut a la capital del Vallès Occidental, d’altres s’hi han donat a conèixer. En aquest món no és fàcil començar; per això, esdeveniments com els d’Art Emergent representen una gran oportunitat per a joves i futurs grans talents.

Un inici “espontàni”

La mostra, que enguany ha celebrat la seva VIII edició a l’Acadèmia de Belles Arts, consisteix en un concurs artístic que, aquest 2022 ha seleccionat 30 obres de les 147 que s’han presentat -el màxim solen ser 150. De participants hi ha hagut sabadellencs, però també altres d’arreu de l’estat i de l’estranger. Els premis han consistit en: un primer premi de 2000 € atorgats pel Banc Sabadell, un segon premi amb accèssit per exposar a l’Acadèmia, un tercer premi amb una residència de 6 mesos a l’Estruch i un quart premi amb un curs de fotografia en línia durant 7 mesos. L’entrega de premis s’ha celebrat a l’auditori de l’Acadèmia, on s’ha llegit poemes amb acompanyament musical.

Els criteris de participació són molt oberts, tal com explica la directora i creadora de l’esdeveniment, Núria Llorca: “Tothom que es consideri artista o li agrada aquest món es pot apuntar. El nivell cada cop és més alt i n’estem molt satisfets”. El projecte va néixer l’any 2014, quan Núria treballava com a gestora de les activitats a l’Acadèmia. “Al desembre no teníem cap exposició i vam pensar a fer això, va ser molt espontani i va anar molt bé”.

Amb el temps Art Emergent ha esdevingut un esdeveniment de referència a la ciutat. Per Núria és un bon espai per promocionar l’art local: “Ens ha permès donar a conèixer moltíssims artistes, tant d’aquí com de fora i els hem pogut oferir una major projecció artística”.

Col·laboracions de prestigi

El certamen ha atret també a artistes consolidats de la ciutat. Un d’ells és Gerard Torres, qui és gestor i membre de l’equip de l’Acadèmia. Per Torres, ser seleccionat al concurs ja és una mena de premi: “És molt difícil estar entre els 30, té molt mèrit i és molt positiu veure que hi predominen artistes locals”.

El jove no ha volgut participar com a jurat; tot i això, hi ha assistit per gaudir de les mostres. “Per l’Acadèmia aquesta és una de les exposicions més importants de l’any, ens agrada que a la ciutat hi passin coses i poder-ne ser partícips”, ha expressat.

“Una gran oportunitat”

Diversos artistes locals i forans han participat al concurs. La majoria d’ells, joves. Veure l’Acadèmia decorada amb les seves mostres d’art contemporani, amb quadres, vídeos i escultures els ha generat una gran il·lusió. Una de les seleccionades ha estat Delia de Miguel. Aquesta jove corunyesa ha presentat un vestit de llana que simbolitza el viatge de l’ovella amb el pastor durant la transhumància, representant la segona pell de l’animal del format natural a l’elaborat. També és una mostra a les dones teixidores. “Ho vaig descobrir per internet i vaig decidir participar. Portar-lo no ha estat fàcil, perquè durant el transport es va extraviar, però finalment hem arribat i n’estic molt contenta, ja que és una gran oportunitat”, ha confessat.

L’exposició d’Art Emergent s’ha inaugurat aquest dissabte i estarà disponible fins al 28 de gener. Durant el temps que estarà oberta s’hi celebraran performances i taules rodones amb alguns dels artistes seleccionats.