El CE Sabadell posa en marxa la campanya de mitja temporada

En ple procés de recerca del nou entrenador per substituir Gabri Garcia, el Centre d’Esports Sabadell ha posat en marxa la campanya de mitja temporada. No hi ha grans novetats respecte a les campanyes de les últimes temporades. Des de la Grada Lino, per exemple, es podran veure els 11 partits que falten de la lliga a la Nova Creu Alta per només 50 euros.

Els preus oscil·len segons la zona de l’Estadi. En la categoria sénior, el carnet de mitja temporada costa 175 euros a Tribuna; 85 a Lateral; 65 a Gol Nord i 50 a la Grada Lino. A partir d’aquí es produeixen les habituals rebaixes per a pensionistes, jubilats i aturats (entre 125 i 45 euros); Joves entre 15 i 25 anys (entre 80 i 35 euros) i infantils (entre 40 i 20 euros). Les oficines de la Nova Creu Alta estaran obertes entre les 10 i 14 hores i 16 i 20 hores a excepció dels dies festius.

Alberto Fernández, operat

D’altra banda, el club ha informat que el migcampista Alberto Fernández ha estat operat del trencament del menisc extern del genoll esquerre. Finalment, s’ha optat per la via de la intervenció quirúrgica i tot apunta que la recuperació del murcià s’allargarà uns tres mesos.