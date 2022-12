Claudi Martí demana “unitat” per afrontar un 2023 imprevisible

El president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí, acompanyat dels membres de la junta directiva, Antoni Nouvilas i Pere Carrasco, i de diverses primeres espases de waterpolo –Mati Ortiz–, natació artística –Emma Garcia– i natació –Sergio de Celis i Marina Garcia–, va fer balanç del 2022 i els reptes de cara a l’any vinent, durant el tradicional àpat nadalenc amb els mitjans de comunicació.

El 2022 serà un any especialment recordat, en l’àmbit esportiu, per exemple, per al primer títol europeu de la secció masculina de waterpolo, però també per les eleccions a la presidència i per les conseqüències derivades de l’encariment dels costos energètics, que han obligat i obligaran a prendre mesures dràstiques per poder fer-hi front. Sobre les eleccions, Martí va assegurar que un cop reelegit com a flamant president es va trobar amb molts amics, i que tot i el desgast i la crispació durant la campanya, la situació s’ha calmat: “Esmorzant al centre Gran Via vaig parlar amb diversos socis, alguns dels quals, defensaven, al seu dia, una altra candidatura. Vam poder parlar, sobre el pàdel, sense retrets i amb l’objectiu de mirar el bé comú, que no és cap altra que el Club”, va explicar, en un to distès. En la mateixa línia, però, i davant l’augment dels subministraments, Martí va avisar que “és difícil fer plans a llarg termini. La tàctica condiciona l’estratègia. Demano unitat entre tots per afrontar aquest 2023”.

Amb els deures fets, un cop presentat, la setmana passada, els resultats davant l’Assemblea General, el màxim responsable va defensar la importància de comptar amb equips professionals, desmentint així aquells qui li demanen renunciar a competicions d’alt nivell per l’elevat cost: “Creieu que si renunciéssim a jugar competicions europees, tindríem el suport de les diverses administracions o dels patrocinadors? El waterpolo professional és l’única secció que dona beneficis a l’entitat”, va assegurar, traient pit.

De cara al 2023, Martí va brindar demanant “salut i poder complir els somnis de cadascú”, mentre reconeixia que a partir del febrer hi ha la possibilitat real que el Club hagi prendre mesures més dràstiques, si el preu del gas es manté a l’alça. Finalment, i sobre la possibilitat que Sabadell torni a acollir la ‘final four’ de la Copa d’Europa de waterpolo femení, Martí ni va desmentir-ho ni confirmar, però va etzibar un desig: “Jugar a casa teva sempre és il·lusionant, però m’agradaria guanyar-ne una lluny de Sabadell”.